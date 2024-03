67 étudiants de l'IUT de La Réunion en voyages d'études vers le continent nord-américain

Depuis le samedi 23 mars 2024, 67 étudiants du département Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) et Techniques de Commercialisation (TC) de l’IUT de La Réunion, composante de l’Université de La Réunion, se sont envolés vers le continent nord-américain pour un voyage d’études avec des séjours prévus à Montréal puis à New York. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo : Université de La Réunion)

Au cours de leur périple dans ces deux métropoles, ils auront l’opportunité de visiter plusieurs grandes écoles, institutions et entreprises, tout en rencontrant des compatriotes réunionnais pour échanger sur l’expérience de l’expatriation, les différences culturelles et le fonctionnement du monde du travail.



L’objectif principal de cette initiative est de favoriser l’ouverture d’esprit des étudiants. Les rencontres programmées, dans un environnement francophone puis anglophone, leur permettront d’envisager des opportunités de stages, de poursuites d’études ou d’intégration professionnelle dans deux pays éloignés de La Réunion, offrant des modes de vie et des cultures différents mais également riches en opportunités.



Le programme académique du Bachelor Universitaire de Technologie en GEA prépare les étudiants à des carrières dans la gestion, l’administration, les ressources humaines, la comptabilité, tandis qu’en Techniques de Commercialisation, l’accent est mis sur la gestion et le marketing des points de vente physiques ou en ligne. Ces compétences sont applicables aussi bien en France qu’à l’étranger après l’obtention de leur diplôme.



Il est primordial pour l’IUT et ses enseignants de démontrer aux étudiants que leurs perspectives

professionnelles ne se limitent pas aux frontières de La Réunion.



Pour illustrer les opportunités d’expatriation pour les Réunionnais dans le monde, les étudiants auront l’occasion de rencontrer Grégory Larroque, originaire de Saint-Pierre, vice-président chez CGI, une entreprise mondiale de services-conseils en technologie de l’information basée au Canada.



Ils auront également des entretiens avec d’autres Réunionnais évoluant à Montréal, dans des domaines tels que la gestion, le droit, la finance, le marketing ou l’informatique. À New York, ils rencontreront une ancienne étudiante du département GEA de l’IUT, Sara Djemai, actuellement chargée de mission RH pour une grande entreprise française.



En outre, les étudiants auront l’opportunité de visiter des institutions prestigieuses telles que HEC Montréal, l’Université du Québec à Montréal, McGill, le CEGEP de Laurendeau (où ils retrouveront une étudiante de l’IUT actuellement en semestre d’échange) et l’Université de Columbia à New York. Cela leur permettra d’interagir avec des enseignants et des étudiants, de comparer les systèmes éducatifs français et nord-américains, et d’échanger sur leurs ressemblances et leurs différences.

- Témoignages -



"Ce voyage vise principalement à exposer les étudiants à la diversité des modes de gestion d’entreprise, d’enseignement supérieur et de modes de vie en général. J’ai organisé ce voyage pendant de nombreuses années pour l’IUT de Besançon, et c’est la deuxième fois que je le mets en place pour les étudiants de l’IUT de La Réunion. À chaque fois, les étudiants en ressortent enrichis et avec une volonté accrue de continuer à apprendre et à explorer le monde qui les entoure", explique Jean Paul Maujean, enseignant en BUT GEA et initiateur du projet.

- Partenaires financiers -



En plus des contributions de l’IUT et des étudiants pour financer leur voyage, des partenaires ont apporté leur soutien à cette initiative. Air France a accordé des tarifs préférentiels et la marque Le Lion a fourni du café que les étudiants ont pu vendre pour financer une partie de leur séjour.Les étudiants ont également organisé diverses activités de collecte de fonds depuis le début de l’année universitaire, telles que des ventes de gâteaux, de café et une brocante.Lundi 25 mars : Montréal, Canada• Visite de l’Université Mc Gill (business department), de l’Université du Quebec (UQAM) avec une présentation des formations de l’Ecole Supérieure de Gestion et HEC Montréal, rencontre entre les étudiants français et québécois. Présentation des poursuites d’études possibles en gestion et commerce.• Entretiens avec des réunionnais installés à MontréalMardi 26 mars : Montréal, Canada• Rencontre avec Grégory Larroque au sein de la multinationale canadienne GCI. Présentation de l’entreprise, des nombreux métiers offerts (GCI est le premier employeur canadien en France avec 4500 salariés) et étude de cas.• Visite du centre opérationnel de la Société des Transports de Montréal• Présentation du yield management de l’hotel Labelle• Réception dans l’entreprise Kuhne Nagel, leader mondial du transport, par Aurélien Bardot, ancien étudiant du département GEA à Besançon. Présentation de l’entreprise et étude de cas.• Entretiens avec des réunionnais installés à MontréalMercredi 27 mars : Montréal, Canada• Visite du CEGEP de Laurendeau et du campus de l’Université Mc Gill• Réception à la mairie de Montréal : Présentation de la ville et des enjeux économiques duCanada et du Québec par un économiste de la ville, visite guidée et signature du livre d’orde la ville.• Voyage en bus dans la nuit pour rejoindre New-York.Jeudi 28 mars : Arrivée à New-York, Etats Unis• Rencontre avec Sara Djemai, ancienne étudiante du DUT GEA à l’IUT de La Réunion (promotion 2018) et actuellement chargée de mission RH au sein de l’entreprise Jouffre leader mondial du tissu d’ameublement, implantée en France et à New York.Vendredi 29 mars : New-York, Etats Unis• Visite de l’Université de Columbia• Réception au consulat de France à NY. Présentation du rôle de cette institution et notamment pour les entreprises. Présentation aux étudiants du Volontariat International en Entreprise à l’étranger qu’ils peuvent réaliser à l’issue de leurs études.