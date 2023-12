Accident à La Possession : le conducteur mis en examen pour blessures involontaires avec circonstances aggravantes

Il était alcoolisé et sous stupéfiants

Le conducteur de la voiture ayant terminé sa course dans une station-service de La Possession a été présenté au parquet de Saint-Denis ce jeudi 21 décembre 2023. Zinfos 974 révèle que ce dernier était alcoolisé et sous stupéfiants, mais aussi au volant d'un véhicule volé. Il a été mis en examen pour blessures involontaires avec circonstances aggravantes et placé en détention provisoire (Photo Nicolas Rivière)

Pour rappel, un accident grave s'est produit ce mardi matin dans l'enceinte de la station-service Vito sur la 4 voies de la Possession (dans le sens Ouest - Nord).

Vers 8h, une voiture est entrée en trombe sur l'aire de la station et a violemment percuté une pompe à carburant. Les deux passagères de la voiture ont été grièvement blessées.

La femme qui se trouvait sur le siège avant a dû être désincarcérée. Les deux blessées ont été évacuées en état d'urgence absolue. Leur pronostic vital n'est désormais plus engagé.

Le conducteur a pris la fuite à pied, avant d'être interpellé par les forces de l'ordre en milieu de journée.

"Après 48 heures d’auditions, il a été déféré ce jeudi devant un juge d’instruction pour être mis en examen pour blessures involontaires avec les circonstances aggravantes de l’état d’ivresse et du délit de fuite. Il est également poursuivi pour refus de se soumettre aux tests de dépistage et recel de véhicule provenant d’un vol en récidive" détaille Zinfos974.

