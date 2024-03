Ce vendredi 8 mars 2024, un accident a eu lieu entre deux motards et trois véhicules légers sur le Boulevard Sud à la sortie de la tranchée couverte en direction de l'est. À l'angle du boulevard Jean Jaurès et de la Providence. Sur la RN6 à Saint-Denis, l'accident au niveau du carrefour Mazagran est terminé. La circulation est complètement rétablie dans ce secteur (Photo d'illustration : www.imazpress.com)