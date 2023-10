Accidents sur les routes de La Réunion : carambolage au Tampon et collision à Sainte-Suzanne

Ce mardi 31 octobre, la circulation s'avère compliquée sur les routes de La Réunion. Dans le Sud, c'est un carambolage entre trois véhicules qui occasionnent plus de 4 kilomètres de ralentissements en direction de Saint-Pierre. 4 kilomètres visibles mais tout autant dans les rues du centre-ville du Tampon. Un véhicule est sur le toit. Dans l'Est de l'île, c'est à la Marine Sainte-Suzanne qu'un accident a eu lieu entre un véhicule léger et une moto. La voie de gauche est neutralisée. On compte près de 8 kilomètres de ralentissements (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

(Photo : Ludivine Lauret)