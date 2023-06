Aéroport Roland-Garros : le dispositif forte affluence enclenché pour les vacances d’hiver austral

L’aéroport de La Réunion Roland Garros s’apprête à accueillir un niveau de trafic de pointe pour la période des vacances de juillet-août. Durant cette dernière semaine de période scolaire, le nombre de voyageurs augmenteront progressivement et un pic important est attendu dès le samedi 8 juillet, date du 1er jour des vacances. Les équipes de l’aéroport se renforceront progressivement et un dispositif spécial d’accueil sera pleinement opérationnel et mis en place pour les passagers du 1er juillet au 3 septembre inclus (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

- Un dispositif mis en œuvre pour faciliter les formalités d’enregistrement -

Durant toute la période des vacances scolaires, les équipes de l’aéroport seront renforcées pour vous accueillir et vous accompagner vers un voyage serein.

En prévision d’un trafic particulièrement dense, un dispositif forte affluence sera mis en œuvre :

- tous les samedis de 04h30 à 11h30 :

* filtrage au niveau de la zone d’enregistrement,

* fitrage au niveau de la zone Kiss&Fly située à l’étage.

- tous les mardis et vendredis de 05h00 à 11h30 : filtrage au niveau de la zone Kiss&Fly située à l’étage.

L’accès aux accompagnants des passagers à mobilité réduite et des UM restera bien sûr autorisé.

Le dispositif forte affluence consiste en une série de mesures visant à faciliter le parcours des voyageurs :

- ouverture de l’aérogare dès 04h30 le matin

- limitation de l’accès à la zone enregistrement de l’aéroport aux seuls passagers. Une fois enregistrés, les passagers pourront retrouver leurs familles et amis et accéder aux commerces de l’aéroport.

- renforcement des moyens et des personnels d’accueil et de sécurité pour fluidifier l’accès des voyageurs. Cette année, ils seront accompagnés par les étudiants du BTS Tourisme du Lycée Evariste De Parny de Saint-Paul et du Lycée Cluny de Sainte-Suzanne, en tant qu’agents "Sourire Tranche Papaye".

- Anticiper son arrivée à l’aéroport -

Pour plus de tranquillité, les équipes de l’aéroport vous invitent à vérifier votre « Check list : voyager serein »

• enregistrez-vous en ligne, idéalement la veille de votre départ

• vérifiez que vous avez en votre possession les documents administratifs dont vous avez besoin : passeports, CNI, billets d’avion, autorisation de sortie du territoire, etc.

• prévoyez d’être à l’aéroport 4 heures avant le décollage de votre avion vers la Métropole ou vers Bangkok et 3 heures avant pour les autres destinations.

• pour les vols dont le départ est programmé avant 08h00, présentez-vous à l’aéroport dès son ouverture à 4h30.

L’Aéroport de La Réunion Roland Garros vous souhaite de belles vacances.