Air Austral signe un accord avec ASL Airlines France pour accompagner la transition de sa flotte moyen-courrier

Air Austral annonce la signature d’un contrat d’affrètement de type ACMI avec ASL Airlines France, expérimentée dans l’affrètement, couvrant la période du 11 novembre 2026 au 27 mars 2027. Cette coopération entre deux compagnies aériennes françaises permettra d’accompagner la transition entre la sortie des Airbus A220 et l’arrivée des futurs Airbus A320neo d’Air Austral. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Dans le cadre de cet accord, un premier Boeing 737-800 de 186 sièges sera mobilisé à compter du 11 novembre 2026. Un second appareil de même capacité viendra compléter le dispositif pendant la haute saison de décembre et janvier, afin de répondre aux besoins de cette période de forte affluence.

Cet affrètement doit permettre à Air Austral d’assurer la continuité de ses liaisons régionales pendant cette transition, tout en préparant l’évolution de son offre. La configuration des Boeing 737-800 d’ASL Airlines France correspond à la capacité de 180 sièges prévue à bord des futurs A320neo de la compagnie.

Toutes deux adhérentes du SCARA, le Syndicat des compagnies aériennes autonomes, Air Austral et ASL Airlines France renouent avec une collaboration engagée en 2015. À cette époque, ASL Airlines France avait assuré des opérations de transport de passagers et de fret sur le réseau moyen-courrier d’Air Austral, dans le cadre d’une précédente transition de flotte et dans l’attente de l’arrivée de son premier Boeing 787-8.

Cette première coopération avait permis de maintenir la continuité des opérations et un service de qualité apprécié des passagers. Elle reposait sur la complémentarité des deux compagnies : la flexibilité d’ASL Airlines France et son expérience des opérations à travers le monde, associées au savoir-faire des équipes d’Air Austral.

Le nouvel accord reprend le modèle de coopération mis en œuvre lors de cette première collaboration : les personnels navigants commerciaux seront ceux d’Air Austral, tandis que les équipages techniques seront mis à disposition par ASL Airlines France. Les passagers retrouveront ainsi les équipes de la compagnie pour l’accueil et le service à bord.

A noter que cette transition prépare la mise en œuvre du nouveau modèle économique moyen-courrier d’Air Austral, reposant sur deux appareils de plus grande capacité, en remplacement de trois avions de plus petit module. Avec davantage de sièges par appareil, la compagnie entend faire évoluer son exploitation pour renforcer l’offre sur ses destinations régionales.

"Ce partenariat avec ASL Airlines France nous permet d’assurer la continuité de nos liaisons régionales tout en préparant l’arrivée de nos A320neo. Nous démontrons également la capacité de deux compagnies aériennes françaises à s’entraider et à unir leurs savoir-faire. Nous retrouvons avec ASL Airlines France un partenaire sur lequel nous avons déjà pu compter lors d’une précédente transition de flotte. Pendant cette transition, nos passagers continueront d’être accueillis par les personnels navigants commerciaux d’Air Austral. Nous tenons à préserver cette proximité avec notre clientèle et la qualité de notre service, tout en préparant la prochaine étape du développement de notre offre régionale", déclare Hugues Marchessaux, Président du directoire d’Air Austral.

"Nous sommes très heureux de collaborer de nouveau avec Air Austral, après une première coopération réussie sur son réseau moyen-courrier en passagers et en cargo. Mobiliser rapidement appareils et équipages techniques pour répondre aux besoins d’autres compagnies aériennes fait partie de l’expertise d’ASL Airlines France. Et je suis certain que la relation de confiance entre nos deux compagnies et leurs savoir-faire associés feront cette fois encore, de ce partenariat un succès", déclare Eric Vincent, directeur exécutif d’ASL Airlines France.