Crash d'hélicoptère à Salazie : l'équipe d'Akoatys s'exprime

Suite à la disparition des dirigeants d'Akoatys de l'Etang-Salé, décédés dans un crash d'hélicoptère le mardi 31 octobre 2023, l'équipe du parc aquatique fait un point sur la situation actuelle de la structure actuellement fermée.

Mardi dernier, dans la matinée, un hélicoptère – piloté par un particulier – s'est écrasé sur la paroi rocheuse au niveau du plateau Wickers à Salazie. À bord, quatre personnes, deux hommes et deux femmes sont décédés.

Parmi les victimes se trouvaient Lionel Caro, directeur du parc Akoatys de l'Étang-Salé et sa compagne.

Les membres de l'équipe du parc Akoatys tiennent à adresser leurs plus sincères condoléances aux familles des victimes de l'accident. "Nous rendons un profond hommage à la mémoire de nos dirigeants, Lionel et Graziella Caro, ainsi qu’à la mémoire de Damien Laprevotte et Camille Mougin" ont-ils annoncé dans un communiqué ce mardi 7 novembre.

Avec ce communiqué, un extrait de la BD "Le Monde de Tys" de Lionel CARO, dessinée par Olivier Giraud, en guise d'hommage.

"Suite à ce terrible événement qui a endeuillé la grande famille d'Akoatys, nous tenons à remercier chaleureusement nos fidèles clients, collaborateurs et anciens membres du personnel pour toutes leurs marques de soutien. Tysplash étant actuellement fermé, l’équipe souhaite assurer à ses clients qu’elle prépare activement sa réouverture dont la date sera communiquée très prochainement" ont-ils ajouté.

