Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Kosa néna dan’ marmit’ zordi ? Un tacon zafèr marmailles ! Réunion Sonore Festival, festival Sept Soleils Sept Lunes, festival du film indien, de la danse contemporaine, du break dance, de la musique, du théâtre et un gros temps fort sudiste avec la célébration de la journée internationale des droits de l’enfant… Alon alon !

Ce week-end signe le grand retour du Réunion Sonore Festival à la Cité des Arts qui déroule pour l’occasion une programmation résolument axée techno et house : SPACE 92, Viviana Casanova & Malandra Jr. avec à leurs côtés le Réunionnais Labelle, le crew WOH du sud de la France, et bien évidemment les collectifs locaux Kollektiv Zusammen, Noubanana & Groove Sauvage… Ça va envoyer du lourd dans les oreilles !

Ambiance plus soft dans l’Ouest où le Festival 7 soleils 7 lunes consacré aux musiques et aux arts de la Méditerranée, au monde lusophone et créolophone, se poursuit jusqu’à demain, alors dépêchez-vous !

Si vous avez une préférence pour le théâtre, direction le Grand Marché, ce soir à 20h pour une épopée Sur nos routes avec la Cie Tilawcis. Seul en scène, Florient Jousse nous invite à porter un regard contemplatif sur quatre parcours singuliers ayant pour point commun La Réunion. Le Tunisien Karim et l’Algérienne Hakima ont traversé l’Afrique du nord au sud pour finalement accoster sur l’île. Sylvie Sagot-Duvauroux, petite fille porteuse de handicap, deviendra championne de natation puis pianiste de renom et rêvera de donner un concert à La Réunion. M. Bassonville, figure marquante du Tévelave, était tizanèr ; ce spécialiste de l’orchidée sauvage disparaîtra à jamais lors d'une de ses expéditions dans la nature. Quant à l'artiste sans frontière Jack Beng-Thi, il passera sa vie à s'engager pour la confluence des cultures.

Plus au Sud, le théâtre Lucet Langenier vous convie ce soir aux 30 ans du groupe emblématique Ananias. Pendant 2 heures, partez à la (re)découverte de célèbres morceaux interprétés dans des langues aussi variées que le français, le créole réunionnais, le malgache ou encore l’africain...

En marge du festival de danse contemporaine Souffle o.I#4 qui se poursuit jusqu’au 24 novembre avec des spectacles en délocalisé aux quatre coins de l’île, les amateurs de break-danse ne louperont pas ce dimanche au Téat Plein Air La Battle de l’Ouest, le plus important rassemblement break de La Réunion ! Tous les ans, l’évènement réunit, le temps d’une compétition explosive et joyeuse, tout ce que l’île compte de danseurs street, jeunes et moins jeunes. Ça se passe tôt à 17h, parce que le lendemain, y a cours !

La semaine prochaine, venez vivre à fond le nouveau spectacle de Lynda Lemay placé sous le signe de la spontanéité. Dans « La vie est un conte de fous », les rires sont aussi fous que les larmes sont pleines de sens, et il fait bon tanguer entre les deux en permanence. Ça se passe mardi 21 novembre à Luc Donat, puis le 22 à Champ Fleuri et le 25 au TPA.

Autres temps forts : le Festival du film indien du 21 au 25 novembre à Château Morange, organisé par le Consulat Général de l'Inde à La Réunion à l'occasion du Dipavali ; « Fé Inn », le nouveau spectacle immersif de Davy Sicard - à voir à la salle Gramoun Lélé - où le son, la vidéo et les senteurs viennent envelopper le public pour lui offrir de vivre un concert en live, en 4D de manière totalement inédite.

Notre coup de cœur va à la Journée internationale des droits de l’enfant samedi, au théâtre de Pierrefonds, dont l’extérieur sera pour l’occasion habillé d’une scénographie végétale évoquant les droits de l’enfant, conçue par les habitants de Pierrefonds avec Arto. L’événement organisé par Fée Mazine met en avant le droit à la vie et au développement à travers un programme gratuit pour rire et s’amuser.

Le matin, les conteurs de Kozé Conté célébreront l’oralité et la langue réunionnaise en histoires et en musique ; à 14h, le danseur hip-hop Kinta Kawata investira la terrasse du théâtre pour vous embarquer dans une danse de l’instant présent et où le public choisira la musique. À 16h30, place au spectacle « Okilé soulié Sasha » de la Cie Nektar, pour évoquer cette belle aventure qu’est la vie…

En parallèle, ne manquez pas l’expo du photographe Stefan Grippon qui est allé à la rencontre des familles de Pierrefonds et de Bois d’Olives, au sein des Établissements d’Accueil du jeune Enfant et du Lieu d’Accueil Enfant Parent de Fée Mazine.

Enfin, tout l’après-midi, les familles pourront aborder de manière ludique les droits de l’enfant en jouant au jeu de l’oie animé par Gabrielle Folio et Aalicia Gobel ; en se défiant autour des jeux géants de Kaz’asun ou en construisant la plus grande tour en Kapla. Un espace ludo-cocooning sera même mis à disposition pour permettre aux parents de se détendre avec les p’tits bouts d’choux.

