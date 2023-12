Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Place à l’émotion avec un véritable festival… de festivals ce week-end : création contemporaine, ciné au féminin, festival du Film court, mais aussi de la musique, de la danse, du théâtre, de l’humour, de la BD… Il y a forcément quelque chose pour vous dans notre sélection qu’on vous invite à découvrir.

Outre le festival Cyclone BD qui s’achève ce dimanche - tout comme la 8e édition du festival du Film court -, clap de fin également pour le festival du Film au féminin, demain soir, place de la mairie de Saint-Leu. À partir de 18h30, les spectateurs pourront découvrir "Le Voyage de Lila", un film d'animation colombien réalisé par Marcela Rincón González qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui, après avoir perdu sa mère, part à la recherche de son père en Colombie. Puis place à "Joséphine", une comédie romantique française réalisée par Agnès Obadia, avec Marilou Berry, la fille de Josiane Balasko. Le film relate l'histoire d'une femme qui, après avoir été quittée par son mari, décide de reprendre sa vie en main et de partir à la recherche de son père.

Les projections seront suivies d'un concert de Gwendoline Absalon et Emma Nona, avec la douceur de son répertoire créole aux influences reggae et soul. L’entrée est gratuite.

On poursuit par trois soirées magiques qui vous attendent sur le front de mer de Saint-Paul dès ce soir et jusqu’à dimanche, avec des installations artistiques, du street art et des performances. Sur le thème du lien, vous serez en pleine immersion sensorielle dans les univers d’artistes d’ici et d’ailleurs ! Kromali, festival de création contemporaine de La Réunion à l’initiative de l’association Réunion Métis est ouvert à tous, en accès gratuit.

Si vous aimez la musique classique, direction la Cité des Arts. Après le succès de l'édition 2022, le Week-End Klassik est de retour tout ce week-end et ça démarre ce soir à 20 heures avec le récital de piano classique de Caroline Sageman. Demain à 10h30 et 14h30, ce sera au tour de l’ensemble de cuivre Quatuor NOU4, et enfin dimanche, à 17h, le pianiste Congyu Wang sera accompagné d’un orchestre mené par Massimiliano Caldiorchestre.

Du côté des Téats départementaux, ce soir on danse à Champ Fleuri avec Qué Bolero o En tiempos de inseguridad nacional du Colectivo Malasangre qui nous invite à réfléchir sur ce que signifie appartenir à une nation, à un peuple, dans un monde en perpétuel changement.

Demain et dimanche, on chante au TPA avec le Chœur de l’Armée française. Nicole Dambreville fera, elle, vibrer le théâtre des Sables ce samedi à 20h. La diva fait en effet son grand retour avec un nouvel album regorgeant de sonorités enivrantes ! Avec sa voix envoûtante et sa musicalité unique, Nicole a toujours été une artiste à part entière. Son nouveau joyau sonore intitulé "Je continuerai", qui marque ses 30 ans de scène, est une ode à la vie et à la passion pour la musique. Un mélange subtil de sonorités traditionnelles et modernes, un univers artistique unique et captivant.

La semaine prochaine, pour ceux qui auraient manqué Le syndrome du papillon d’Élodie Poux, les 1er et 2 décembre au TPA, séance de rattrapage le 5 décembre chez Luc Donat à 20h et le 6 à Champ Fleuri, toujours à 20h. De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au papillon, Élodie se raconte dans un stand-up énergique, aussi corrosif que pétillant. Donnant vie à une ribambelle de personnages plus ou moins ravagés, elle nous confie comment la scène a changé sa vie…

Humour toujours avec la 11e édition du Festival international d’improvisation théâtrale de La Réunion (Ferrir) du 5 au 9 décembre. Entre la Cerise, Lespas et Stella, le seul et unique festival international de théâtre d’improvisation de La Réunion promet d’être riche en découvertes et en émotions. Pendant une semaine, des pointures mondiales de la discipline et les comédiens de la Ligue d’improvisation réunionnaise (LIR) le déclineront sous toutes ses formes : match, duo, impro longue, saynètes, etc.

Notre coup de cœur va au groupe Madiakanou qui sera en concert sur la scène des Badamiers au TPA le 7 décembre pour présenter son dernier album Nyabou. Le Multi-instrumentiste du groupe Lindigo, a enchaîné les tournées internationales, les rencontres et les collaborations, jouant notamment avec Matthieu Chedid, Yarol Poupaud, ou enregistrant avec Winston McAnuff & Fixi. Puis son envie de proposer une musique au carrefour du maloya réunionnais et des musiques mandingues, l’a mené à développer Madiakanou. En intégrant aux côtés des instruments du maloya, une variété d'instruments traditionnels tels que le balafon et le kamélé n'goni, il présente aujourd’hui ses propres compositions en offrant une expérience musicale unique et envoûtante.

