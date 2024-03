Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Journée internationale des droits des femmes oblige, nombre de spectacles se déroulent un peu partout dans l’île. Et comme le temps est aussi aux vacances scolaires, toutes les raisons sont bonnes pour bouger ! Alon alon…

Ce week-end, quelques gros temps forts, à commencer par un tacon de zafers ce 8 mars pour fêter de diverses façons la journée internationale des droits des femmes.

Pêle-mêle : projection du documentaire "Maloya, l’esprit des femmes" suivi d’un mini-concert de maloya avec Christine Salem et Kaloune à Stella Matutina, Ze Tantines 1 - les 20 ans à Lespas suivi de la soirée hommage Maurane-Nougaro, 2 Fanm pou un ker an tisémayé à Luc Donat, Fanm Mèm à Lucet Langenier, Jad’- Nini èk ras lakour au théâtre des Sables, Melodi Fanm (Gwendoline Absalon, Emilie Maillot, Flora Pasquet et Simangavole) au Kerveguen, Solah à la salle Georges Brassens, En acte(s) aux Bambous…

Autre soirée en hommage à la gent féminine du côté de L’Orangerie à Saint-Denis qui accueille la Fashion Night Emma Mag avec au programme un défilé de mode spectaculaire pour célébrer la créativité et l'innovation dans l'univers de la mode, agrémenté d'un dîner de gala somptueux.

Autre lieu, autre ambiance à La Ravine Saint-Leu qui vibrera au rythme du Run Reggae Festival qui propose ce soir du son 100% océan Indien avec The Prophecy, Kaf Malbar, Blacko et PIx’l. Demain soir, place à The Original Wailers, le groupe mythique de Bob Marley. D’ailleurs, il se murmure qu’Al Anderson, guitariste et ancien musicien de Bob Marley, qui accompagne le groupe, se dit content de revenir à La Réunion après 6 ans, lui qui apprécie la multiculturalité des Réunionnais.

Lui aussi est très attendu du côté de la Cité des arts : le Big Up Festival qui est de retour pour une édition spectaculaire demain et dimanche ! Comme chaque année, de nombreux talents issus des cultures urbaines vont animer le site. Événement majeur, ce festival est activement impliqué dans la promotion des valeurs et de la diversité de la culture urbaine auprès des publics. Pour les organisateurs, la seule exigence est de proposer une offre artistique innovante et adaptée avec des concerts, des spectacles, des masterclass, des battle de danse, des performances graff mais aussi du street food et de la mode urbaine…

La semaine prochaine signe le retour de JF Gang, jeudi 14 mars, sous les étoiles saint-gilloises. Un artiste pour qui croire au destin sonnait comme une évidence. En effet, celui dont la carrière de handballeur professionnel semblait toute tracée s'est fait définitivement rattraper par la musique. Aurait-il pu en être autrement quand on est le fils de Jean-Marc Pounoussamy, le neveu de Narmine Ducap et de Pierrette Payet ou encore le cousin de Michou ? Pas besoin d’être devin pour avoir la réponse !

Si vous ne savez pas comment occuper les marmailles pendant ces vacances, direction le Téat Champ Fleuri toujours le 14 mars. Face au succès de Gro Babouk Anlèr, le staff des Téats départementaux a rajouté une date supplémentaire, c’est donc le moment d’en profiter. Gro Babouk Anlèr c’est d'abord un livre musical qui revisite des comptines classiques en créole réunionnais. Un succès d'édition qui se conjugue aujourd'hui en spectacle où les célèbres refrains enfantins mettent en scène la faune, la flore et l’art de vivre de notre île sur fond de musiques de l'hémisphère Sud (séga, salegy, calypso, samba...) signées Nicolas Beaulieu. Les illustrations de Lionel Lauret s'animent en grand sous vos yeux pour un voyage immersif dans l’univers de l’ouvrage. Les petits apprécieront forcément et les grands retomberont en enfance forcément…

On conclut cette sélection par un coup de cœur endiablé qui se déroule demain soir du côté du Kabardock qui lance officiellement le début des célébrations de son vingtième anniversaire. Seul mot d’ordre : casser l’armoire pour intégrer la Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes, autrement dit la SAPE. Ce mouvement culturel - qui s’apparente davantage à un art, une philosophie, voire une religion - est né au Congo (Brazzaville) et a essaimé bien au-delà du continent africain, notamment via la diaspora congolaise en France et en Belgique. Et s’il ne fallait citer qu'un nom, ce serait celui du regretté Papa Wemba, sapeur devant l'éternel et pilier de la rumba congolaise, qui fût également un des pionniers du soukous.

Bref, une impitoyable machine à danser. Demain soir, la salle portoise accueille Monsieur Ballou Canta (qui a collaboré avec de nombreux artistes, dont Manu Dibango, Ray Lema, ou encore Papa Wemba) et son Ngo Gang au grand complet. Pour l'occasion, la kour du Kabardock prendra des allures de maquis : dance-floor en plein air avec le Sauvage Sound System avant et après le concert, stands de restauration, d'artisans, happenings de danse, photo booth pour immortaliser le moment... Ambiance festive garantie !

