Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Le joli mois de mai et ses ponts qui coïncident également avec les vacances scolaires, sont propices à se poser et à se cultiver dans tous les sens du terme. Magie, musique, théâtre, festival, arts du cirque, de la rue, ballet… Voici notre sélection de la semaine.

On démarre notre agenda en musique avec deux artistes originaires de l’océan Indien. Tout d’abord Claudio Rabe qui on peut le dire a eu la chance d’avoir hérité de racines et d’ailes. Celui qui a beau être installé aujourd’hui à La Réunion, continue toujours de rendre hommage à son île natale, Madagascar, sublimant sa langue, ses rythmes et ses mouvements puisque ce fils de chorégraphe est tout autant danseur que musicien. Il est en concert ce soir au musée Stella Matutina.

Autre artiste d’une grande discrétion mais qui poursuit son petit bonhomme de chemin, faisant sensation partout où elle passe : Lisa Ducasse qui se produit ce soir au théâtre des Sables. Seule sur scène, clavier et platine vinyle valise au bout des doigts, elle captive son auditoire au fil de ses textes et de sa voix, avec une douceur infinie et toujours sur le fil de l’émotion. Née à l’Ile Maurice, installée à Paris, Lisa Ducasse conserve et cultive un attachement farouche à l’enfance et à la capacité d’émerveillement dans sa vie adulte et créative. Inspirées d’échappées réelles, ses chansons font preuve d’une volonté de dire la rencontre du vulnérable et de l’indomptable, en notes et en mots déliés. La jeune artiste sera également au TPA le mardi 7 mai et à Lucet Langenier, le 17 mai.

De la magie sous les étoiles ça vous dit ? Direction le TPA ce samedi où dans 13Hz, Messmer vous invite à entrer dans son mystérieux et hilarant univers où la frontière entre la réalité et l'illusion s'efface, pour diriger vos pensées vers des territoires inconnus.

Avec sa présence charismatique inégalée et son talent exceptionnel, le recordman en hypnose collective avec 1066 personnes hypnotisées en moins de 5 minutes, vous plonge au cœur de vos pensées les plus profondes avant de vous guider à travers un jeu subtil d'ondes cérébrales à 13Hz.

Pendant ce temps, au Téat Champ Fleuri, Eric Bouvron met ses pas dans ceux de Lawrence d’Arabie, à travers une pièce nommée aux Molière 2022, sur l’amitié, la loyauté, le mensonge et la trahison. Une épopée guerrière, masculine, basée sur une histoire vraie, mise en scène avec audace, poésie et dynamisme. Accompagnés de trois musiciens, les huit comédiens nous embarquent dans les grands espaces désertiques en interprétant une soixantaine de personnages.

La semaine prochaine sera marquée par deux gros temps forts, à savoir Leu Tempo Festival qui fête cette année ses 40 ans du 8 au 11 mai, avec en clôture le 11 mai, le retour de la Fèt dann somin ; et le festival Arléo, du 8 au 12 mai, qui déroule sur Hell-Bourg mais aussi les autres îlets de Salazie installations, performances, photographie, théâtre, musique, mapping, conte et de la danse.

Bref, un beau programme au menu, au même titre qu’à la Cité des Arts qui vous convie mardi et mercredi prochains à ce grand ballet classique qu’est Le lac des cygnes, signé Florence Caillon. À la fois compositrice de musique de films et initiatrice d’un cirque chorégraphié, elle offre à ce ballet mythique une version circassienne riche d’une grande nouveauté de mouvement. Entre illusion amoureuse et reconnaissance de l’autre, ce « Lac des cygnes » s’inspire alternativement de gestuelle animale et de comportements humains, rappelant notre interdépendance avec le monde du vivant dans son ensemble et la fragilité de la vie.

À ne pas manquer non plus Ultimaloya au Kerveguen, le 10 mai. Une prestation qui va vous épater ! En effet, fruit d’une heureuse collaboration, le projet musical mêle notre traditionnel maloya à la technicité du jazz. Le groupe est composé d’Alain Chan, saxophoniste passionné ayant joué par exemple avec Ousanousava et Ti Fock ; de Meddy Gerville, spécialiste du jazz’oya que l’on ne présente plus ; d’Emmanuel Félicité batteur talentueux adepte des rythmes en trois temps ; de Johan Saartave, bassiste polyvalent ; de Stéphane Grondin saxophoniste amoureux du rythme harmonique et bien sûr, de son homonyme Stéfane Boné en tant que leader.

Pour conclure, la rédaction vous propose Toyo, un spectacle à voir dans le cadre du Tempo festival. Kosa i lé Toyo ? Tout simplement un tuyau de chantier, tout froid, tout raide, tout creux... Adèle la violoniste fait chanter Toyo... Gillou le contorsionniste l’apprivoise et tous les 3, ils s’adoptent immédiatement. Et comme Gillou est vraiment très souple, il se glisse à l’intérieur de Toyo qui devient une carapace, un costume, un chapeau, une tour d’équilibriste ! Un spectacle visible du 9 au 11 mai, dans La kour lékol, destiné tant aux petits qu’aux grands marmailles et qui s’apprécie sans modération.