Angelo Mérion, un Réunionnais classé premier au Contest de La Villette

C'est sous un beau soleil que la première édition du Villette Freestyle Contest s'est déroulée les 27 et 28 mai 2023, dans l'un des plus beaux parcs de la capitale. 16 hommes et 6 femmes se sont affrontés pendant quatre heures, encouragés par un public plus que réceptif. Parmi ces hommes, le Réunionnais Angelo Mérion, qui remporte avec brio la première place du contest.

Les athlètes ont fait trembler les barres du Jardin des Voltiges, sous l'œil bienveillant de l'association Villette Workout qui accueillait cet événement sans précédent.

À noter une présence importante de compatriotes belges