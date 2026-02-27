Appel à projets : soutien des initiatives pour la prévention de la délinquance et la sécurisation des sites culturels

La Préfecture de La Réunion lance deux appels à projets en soutien à la prévention de la délinquance et à la sécurisation des sites culturels. Les porteurs de projets souhaitant solliciter un financement au titre du FIPD pour l’exercice 2026 sont invités à déposer leur dossier dans les délais impartis. Le délai limite de transmission des demandes est fixé au 17 avril 2026 (inclus). Nous publions, ci-dessous, le communiqué de La Préfecture. (Photo : RB/www.imazpress.com)

Le Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), instauré par la loi du 5 mars 2007 et réaffirmé par le décret du 28 novembre 2019, a vocation à soutenir des actions de prévention de la délinquance, portées par les associations ainsi que par les collectivités et leurs groupements.

La lutte contre les actes antireligieux, notamment la sécurisation des lieux de culte, fait l’objet d’une attention particulière et constante du ministère de l’Intérieur.

Les sites éligibles sont les lieux de culte, les sièges d’institutions cultuelles et les autres lieux en lien avec le culte.

La subvention peut être demandée par toute personne morale en charge de la gestion du site.

La date limite de transmission des demandes est fixé au 31 mars 2026 (inclus).