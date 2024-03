Matante Rosina va cacher les oeufs au chocolat à l'intérieur de sa maison vu la pluie de ce matin dans l'est. Ce dimanche 31 mars 2024, elle ne fera pas son repas pascal dans son jardin à l'ombre de son manguier. Le matin, les averses persistent le long de la façade Est. Ailleurs, elle note une amélioration du temps avec le retour de périodes ensoleillées. L'est devient progressivement plus sec dans la journée. (photo rb/www.imazpress.com)