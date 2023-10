Halloween arrive : restriction des ventes et du transport d’artifices et de carburant

La vente et le transport d’artifices et de carburant au détail seront restreintes du samedi 28 octobre à 0h au mercredi 1er novembre à 6h, indique la préfecture dans un communiqué. Cette mesure a été prise par le préfet pour prévenir les risques de troubles à l’ordre public à l'occasion d'Halloween. La présence des forces de l’ordre sur le terrain sera également renforcée (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

- Restrictions pour la vente et le transport d’artifices et de carburant au détail du 28 octobre à 0h00 au 1er novembre à 6h00 -

La vente d’artifices de catégorie 3 et 4 ainsi que le port, le transport et l’utilisation des artifices de divertissement de toutes catégories, des articles pyrotechniques, de fusées de détresse, sont interdits sur et en direction de la voie publique du samedi 28 octobre 2023 à 0h00 au mercredi 1er novembre 2023 à 6h00.

La vente au détail, le port et le transport de carburant, produit combustible ou corrosif, dans tout récipient transportable, tel que jerrican, bidon, est également interdite du samedi 28 octobre 2023 à 0h00 au mercredi 1er novembre 2023 à 6h00.

Ces interdictions ne sont pas applicables aux professionnels justifiant de leur activité.

Interdiction du transport et de l’utilisation sur la voie publique des armes à feu, y compris factices, du 28 octobre à 0h00 au 1er novembre à 6h00

Le port, le transport et l’utilisation sur la voie publique ou à destination de la voie publique des armes à feu, y compris factices, et des munitions, ainsi que de tout objet susceptible de constituer une arme ou pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens sont également interdites du samedi 28 octobre 2023 à 0h00 au mercredi 1er novembre 2023 à 6h00.

Ces interdictions ne sont pas applicables aux professionnels justifiant de leur activité.

- Renforcement des forces de sécurité intérieure -

Les forces de sécurité intérieure (police et gendarmerie) seront renforcées sur l’ensemble du département dans la nuit du mardi 31 octobre 2023 au mercredi 1er novembre 2023. Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS 974) mobilisera également des moyens supplémentaires.

Appel à la vigilance collective

Le préfet rappelle qu’il appartient à chacun d’adopter un comportement responsable :

- il est recommandé de ne pas déposer sur la voie publique tout objet pouvant être détourné de son usage initial ou susceptible de servir de combustible (containers, déchets verts, encombrants…)

- les particuliers sont invités à ne pas sortir leurs poubelles le mardi 31 octobre 2023 au soir.

