Athlétisme, cigarettes, batteries au lithium et migrants sri lankais

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 4 au vendredi 8 décembre 2023 : • Lundi 4 décembre - Fabrisio Saïdy veut rentrer à la Réunion après les Jeux de Paris • Mardi 5 décembre - À La Réunion rien n'est vraiment prévu pour l'application des nouvelles interdictions de fumer • Mercredi 6 décembre - Batteries au lithium : elles sont difficiles à importer et impossibles à exporter • Jeudi 7 décembre - Un navire sri lankais avec sept personnes à bord accoste à La Réunion • Vendredi 8 décembre - Sept migrants sri lankais débarquent à La Réunion, ils ont été placés en zone d'attente (Photo : rb/www.imazpress.com)

• Lundi 4 décembre - Fabrisio Saïdy veut rentrer à la Réunion après les Jeux de Paris

Fabrisio Saïdy était en vacances à La Réunion ces derniers jours. Le coureur de 400m, pas épargné par les blessures ces trois dernières années, en a profité pour annoncer qu’il avait décidé de rentrer à La Réunion après les Jeux olympiques de Paris 2024, auxquels il espère participer en partant à la chasse aux minimas dès février en Australie puis en Nouvelle-Zélande.

• Mardi 5 décembre - A La Réunion rien n'est vraiment prévu pour l'application des nouvelles interdictions de fumer

Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a présenté ce mardi 28 novembre 2023 son nouveau plan anti-tabac. Parmi les mesures annoncées, la généralisation des espaces sans tabac à toutes les plages, parcs publics, forêts, et aux abords de certains lieux publics. La mesure s'appliquera dès le 1er janvier 2024 sur tout le territoire y compris sur notre île où les interdictions déjà en vigueur peinent à être respectées et où rien n'est vraiment prévu pour l'application des nouvelles contraintes.

•Mercredi 5 décembre - Batteries au lithium : elles sont difficiles à importer et impossibles à exporter

Difficile à importer et impossible à exporter… les batteries au lithium sont entrées dans notre quotidien avec l'essor de l'électrique. Et pourtant ces petites batteries pleines d'énergie sont un véritable défi en termes de recyclage. D'autant que ces derniers mois, les départs de feu de ces batteries font la Une des médias. Des incendies difficiles à maîtriser comme ce fut le cas ce 23 novembre 2023 dans un container du Port. Si le risque incendie n’est pas nouveau dans la filière déchets, les batteries au lithium sont une nouvelle cause importante des départs de feu. Ce métal alcalin est hautement inflammable en cas de choc, dégradation, chaleur ou humidité. Or le lithium se trouve désormais partout, dans les téléphones portables, vélos et trottinettes électriques, télécommandes, écouteurs sans fil, consoles de jeux… Une double peine pour La Réuniondéjà confrontée à des difficultés pour traiter les déchets dangereux.

• Jeudi 7 décembre - Un navire sri lankais avec sept personnes à bord accoste à La Réunion

Ce jeudi 7 décembre 2023 un navire immatriculé IMULA 0813 KLTavec à son bord sept migrants sri-lankais - tous des hommes - a accosté au port de La Réunion. Selon les informations d'Imaz Press, il y a eu eu un contact entre les autorités maritimes et le navire tôt dans la matinée. D'après les premiers éléments, ils ont exprimé le souhait de demander l'asile à La Réunion. Il s'agit du troisième navire sri-lankais à arriver à La Réunion en 2023 et le 7ème depuis juillet 2022. Un second bateau sri lankais est proche mais ne semble pas se diriger vers l'île pour l'heure. Aucune seconde demande d'aide n'a été formulée.

• Vendredi 8 décembre - Sept migrants sri lankais débarquent à La Réunion, ils ont été placés en zone d'attente

Ce jeudi 7 septembre 2023, un navire immatriculé Imula 0813 KLTavec a accosté au port-ouest. À son bord, sept hommes – tous majeurs – en provenance du Sri Lanka. Selon les informations qu'Imaz Press dévoilait ce mercredi, lors de leur échange avec les autorités maritimes, les sept migrants sri-lankais ont tous exprimé le souhait d'effectuer une demande d'asile à la France. Mais en attendant, les sept passagers ont été placés en zone d'attente, le temps que la justice les autorise (ou pas) à entrer sur le territoire français. Il s'agit du troisième navire sri-lankais à arriver à La Réunion en 2023 et le 7ème depuis juillet 2022.