Atma Janzu, l'expérience aquatique qui vous fait du bien

L'Atma Janzu ("fleuve pacifique") est un art de transformation et de méditation aquatique. Laurent Counil, praticien et gérant de la société Omceans, vous propose des séances dans le lagon de l'Hermitage à Saint-Gilles-les Bains. Il vous fait vivre une expérience hors du commun de détente et de connexion à vous grâce à l'eau. Les bercements, mouvements et massages relaxent votre corps et votre esprit. Je l'ai testé pour vous. (Photos - Vidéos vs/www.imazpress.com)

Sable chaud, plage presque déserte, mer translucide et un ciel bleu. Le décor est posé. Laurent Counil nous attend en installant une petite serviette bleue où il dispose joliment différentes fleurs et feuilles (alamandas, bougainvilliers...) qu'il a fraichement cueillies.

D'une voix calme et posée, il nous explique qu'il prend ce temps "pour amener du beau". Laurent est particien d'Atma Janzu, un art de la transformation et de la méditation auquatique. Il a découvert cette pratique il y a 5 ans. Il explique pourquoi il s'est lancé dans cet art. Regardez :

- L'Atma Janzu, une pratique du lâcher prise -

La personne qui bénéficie de ce soin est amenée dans l'eau et posée à la surface pour qu'elle se connecte petit à petit à l'élément eau et qu'elle se sente portée par l'eau jusqu'à ce qu'elle se relâche complètement et se laisse aller. Laurent Counil, explique qu'il s'agit d'une technique du lâcher-prise.

Regardez comment se déroule une séance :



- Un art qui guérit les traumatismes -

Au delà de la sensation de grande détente et de relaxation, l'Atma Janzu permet également de guérir les personnes qui ont subi des traumatismes à leur naissance ou alors une mauvaise expérience avec l'eau. Laurent Counil précise également que cet art est d'une grande aide pour la sphère émotionnelle.

Regardez :



- Pour combattre l'anxiété, le stress mais aussi pour les sportifs -

Les mouvements pratiqués par Laurent Counil permettent de détentre les personnes stressées mais également les sportifs à cause des "traumatismes" musculaires qu'ils peuvent subir pendant des trails notamment. Le praticien, en plus de vous déplacer dans l'eau, va également masser et étirer certaines zones du corps.

Regardez :

- "On ressent l'âme de la personne"

Pour le praticien, tout communique dans l'eau. Il dit ressentir l'âme de la personne à qui il prodigue ses soins. Après la séance, les personnes racontent qu' il s'agissait d'un grand voyage avec l'élément eau.

Certaines viennent voir Laurent, juste pour tester et d'autres reviennent régulièrement pour aller de plus en plus loin. Lorsque le praticien juge que la personne est prête pour une immersion, il plonge la tête de celle-ci sous l'eau où elle peut rester entre 1 et 6 secondes.

Regardez :



- Lycra, flotteurs, pince-nez, la séance d'Atma Janzu de Sabrina se prépare

Sabrina vient pour la troisième fois voir Laurent Counil. Elle se prépare en enfilant son lycra (nécessaire pour les frileux mais surtout important pour éviter les coups de soleil), positionne son pince-nez (très utile au moment de l'immersion) et enfin place ses flotteurs à chaque mollet pour se retrouver (comme son nom l'indique) en flottaison sur la mer.

Regardez la préparation de la séance :

- Des mouvements, des ondulations, des immersions et des étirements -

La séance d'Atma Janzu commence par une connexion avec l'élément eau. Laurent Counil se positionne à côté de Sabrina et la bascule en arrière d'un mouvement doux afin qu'elle se retrouve allongée sur l'eau. Il lui fait faire des cercles autour de lui, la pousse en avant, toujours lentement, et la ramène vers lui. La tête de Sabrina se retrouve immergée pendant quelques secondes. Elle remonte à la surface.



Il la recoqueville en position de foetus et la tourne dans l'eau... 1 heure plus tard, la séance tire vers sa fin, Sabrina, complètement détendue, les yeux fermés, laissent couler ses larmes. Laurent Counil, la ramène au bord du rivage et la remet en position assise. Il l'a maintient, elle reste les yeux fermés pendant un cours instant, le temps qu'elle se remette de ses émotions pour enfin refaire surface et "revenir sur terre".



Le praticien séloigne et la laisse quelques minutes dans le lagon. Elle revient sur le sable, encore tremblotante et toujours submergée par l'émotion en laissant sortir ses larmes. Elle nous précise qu'elle n'a aucun problème à se laisser aller, à pleurer et que c'est justement de cette manière qu'on lâche prise.

Regardez la séance de Sabrina :

- L'expérience de Sabrina -

Sabrina nous explique que ce soin était particulier. Qu'elle était beaucoup dans le mental et qu'elle avait besoin de lâcher prise.

Elle raconte :



- J'ai testé pour vous : une expérience hors du commun -

Pour savoir de quoi je vous parle, Laurent me propose de tester l'Atma Janzu. Évidemment, c'est volontiers que j'accepte.

Au premier abord, je me dis que Laurent va juste me bouger dans l'eau, que cela va être agréable mais sans plus. Après avoir assisté au soin de Sabrina, du début à la fin (voir plus haut le déroulé de sa séance) , je change d'avis et je m'inquiète de ma réaction. Il me rassure et m'informe que la réaction dépend de chaque personne. Certaines rient, d'autres pleurent ou encore sont prises de spasmes.

Laurent me tend un Lycra et un pince-nez. Je suis prête. Nous nous dirigeons vers le lagon, bleu, translucide (on y voit même les poissons). L'eau est à bonne température, ni trop chaude, ni trop froide. Laurent m'installe deux flotteurs au niveau de chaque mollet.

Nous nous accroupissons face à face. Il me tend les mains, nous nous tenons. Je ferme les yeux. Je me concentre sur le fait que je suis dans l'eau. Laurent m'explique que c'est pour se connecter à l'élément eau. J'entends le bruit des vaguelettes qui s'écrasent sur le sable chaud. Je reste les yeux fermés et fais de suite abstraction des quelques baigneurs aux alentours.

Laurent se rapproche de moi et positionne son bras sur mes épaules et me fait basculer à l'horizontale. Je me retrouve en position de planche. Il soutient ma tête tout le long.

En flottaison, il pratique plusieurs pressions dans mon dos, c'est agréable et cela détend.

- Essayez d'imaginer -

Après les pressions, toujours les yeux fermés, je sens la chaleur du soleil sur mon visage et la lumière se fait douce à travers mes paupières. L'eau se promène au niveau de mes oreilles, le son qui arrive jusqu'à mes tympans est apaisant, difficile à décrire pour vous le faire comprendre. Alors essayez d'imaginer.

Je sens que maintenant, Laurent me balade dans l'eau. Les petites vagues qui se forment me bercent. Je comprends que maintenant, il me fait tourner autour de lui. Avant le soin, Laurent m'a expliqué qu'il faut lâcher prise et que lorsqu'il tient un bras ou une jambe pour les déplacer, qu'il ne faut pas l'accompagner mais le laisser faire.

J'avoue que j'ai un peu de mal à me détendre. Je sens que je suis crispée. J'essaye de me raisonner quand il prend une de mes jambes pour la diriger à droite ou à gauche pour me déplacer dans l'eau. Je souffle lentement, je me détends prudemment.

Les minutes filent (je suppose parce que j'ai perdu totalement la notion du temps) et j'arrive à me détendre de plus en plus. Les mouvements qu'il me fait faire sont de plus en plus fluides, je relâche peu à peu mes muscles et retire cette crispation.

Laurent sent que c'est le moment et me demande d'une voix douce et apaisante si j'accepte qu'il me mette la tête sous l'eau. Mon pince-nez bien positionné. J'accepte évidemment. Il faut bien que je me rende compte moi-même des effets.

- Effet hypnotisant -

Tout doucement, Laurent me pousse un peu vers l'avant, je suis toujours en position de planche. Le bruit de l'eau en mouvement est toujours agréable dans mes oreilles. Je n'entends que ça. Je ne pense à rien à part le bruit de l'eau.

Il me ramène vers lui et pratique un mouvement au niveau de ma tête ou de mon cou (je ne sais pas trop car je ne suis pas concentrée sur ce qu'il me fait mais je suis attentive sur ce que je ressens au plus profond de moi).

Ma tête est immergée, j'ai toujours les yeux fermés. J'ai l'impression d'être dans un autre monde. Les rayons du soleil traversent l'eau, et se projettent sur mes paupières. Les formes de l'eau se dessinent, je les vois, elles sont jaunes et oranges, elles bougent doucement.

Cela a un effet hypnotisant. Je reste sous l'eau peut-être une ou deux secondes et j'admire ce que me renvoies mes paupières.

Laurent me remet en flottaison, la tête au-dessus de l'eau et me masse le cou et le cuir chevelu, je sens mes cheveux se balader. Il reprend les pressions au niveau du dos et pratique des étirements dans le bas du dos mais aussi sur mes bras. Ils les tirent vers le haut.

Les mouvements pratiqués par Laurent sont fluides, lents, sans à-coups. Il me met en confiance. Ma tête est toujours hors de l'eau et mes yeux sont toujours fermés. Mes oreilles sont, elles, submergées par la mer.

J'entends un son, sourd. J'y prête plus attention. Laurent chantonne.

Cela s'apparente au Om tibétain mais mélodieux. Je suis proche de lui et je ressens même les vibrations qu'il dégage. Il me fait bouger, mon corps ondule doucement dans l'eau. Je sens que mes jambes et mes bras se laissent aller. Ils vont dans tous les sens, je ne les contrôle plus, je les laisse aller où ils veulent.

- Une émotion envahissante et bienfaisante -

Deuxième immersion, et je retrouve cette sensation sur mes yeux, l'ombre de l'eau sur mes paupières. Je regarde ces formes bouger. J'y prends du plaisir. Je remonte à la surface et là l'émotion m'envahit, les larmes montent, je me laisse aller, je lâche prise.

Je sens mes larmes chaudes qui descendent sur mes joues. Laurent me remet en mouvement dans l'eau, me replonge la tête sous l'eau, je remonte à la surface.

L'émotion m'envahit de nouveau. J'essaie de la contenir mais mon corps ne le veut pas. Je claque des dents, je tremble légèrement, je suis prise de petits spasmes. Alors j'écoute mon corps et je lâche à nouveau prise, mes larmes coulent une seconde fois.

Laurent me déplace, je ne sais pas où il m'amène. L'eau est plus chaude où je suis maintenant. Il me place en position verticale, toujours délicatement et me murmure à l'oreille "prends tout ton temps pour ouvrir les yeux".

Une heure est passée, j'ai l'impression de n'y être restée que 10 minutes. J'essaie d'ouvrir les yeux, cela m'est impossible. C'est comme si je ne voulais pas revenir à la réalité. J'entrouvre l'œil droit, je vois l'horizon une demi-seconde.

Je le referme.

J'ai l'impression d'avoir la tête qui tourne, je me tiens à Laurent. Je respire profondément.

- Bien-être et apaisement -

Nouvelle tentative, j'ouvre un peu plus les yeux en les clignant, en fronçant même les sourcils et je me dis "allez, on revient sur terre".

Je les ouvre plus grands au fur et à mesure. Laurent me chuchote : "bienvenue sur terre". Il me dit qu'il me laisse avec la mer le temps que je reprenne petit à petit mes esprits.

Je sens encore quelques spasmes. J'attends que ça passe en regardant l'horizon. Je me lève et le rejoins tout en étant comme sur un petit nuage.

Cette expérience est vraiment hors du commun. Juste après cette séance, j'étais chamboulée par ce que je venais de vivre. Mais plus les heures avancent, plus je ressens du bien-être, de l'apaisement, rien ne peut m'atteindre. Je souris, je suis bien.

Au moment du coucher, je ferme les yeux et je revois les ombres de l'eau sur mes paupières, je suis encore hypnotisée par ces formes.

Je m'endors sans aucune pensée. Je suis ravie d'avoir vécue cette expérience que je conseille à toutes les personnes qui ont cette sensation que leur cerveau va exploser parce qu'il a trop de choses à gérer.

Au moment où j'écris ces quelques lignes, cela fait maintenant 24 heures que j'ai reçu ce soin et j'en ressens toujours les effets. Faites que cela dure le plus longtemps possible.



Vous pouvez contacter Laurent Counil sur Instagram ici (il quitte La Réunion au mois de mai pour effectuer la saison en métropole et sera de retour sur notre île vers le mois de novembre)



vs/www.imazpress.com