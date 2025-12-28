Vendre, échanger, donner… comment se débarrasser d'un cadeau de Noël, sans vexer

Vous avez reçu l'ouvrage de l'année de Nicolas Sarkozy et vous ne l'aimez pas (étonnant…), le kit de survie ne vous convient pas, vous avez déjà le jeu vidéo que l'on vous a offert? Il arrive très souvent d'être déçu en ouvrant son cadeau de Noël. Par peur de vexer on ne dit rien et on laisse alors le cadeau prendre la poussière, ou alors comme beaucoup, on s'en débarrasse discrètement en le revendant ou en... l'offrant (Photo : sly/www.imazpress.com)

Le matin de Noël, vous avez forcément été nombreux à faire cette tête. Regardez.

- Échanger le cadeau qui ne vous plaît pas -

Si vous n'avez pas de craintes à dire que le cadeau ne vous satisfait pas, faites-le. Vous pourrez plus facilement récupérer le ticket de caisse et l'échanger.

Il est presque toujours exigé par les commerçants pour un échange ou l’obtention d’un avoir.

L’article doit être retourné en parfait état. Ne l’utilisez donc pas, même pour faire plaisir.

Si le cadeau a été acheté en ligne, les règles sont plutôt claires : le produit peut être renvoyé au vendeur au titre du droit de rétractation.

L'acheteur dispose d'un délai de 14 jours pour signaler sa décision au vendeur à compter de la date de réception du colis s'il s'agit d'un bien matériel, ou du lendemain du contrat s'il s'agit d'un service.

Ce délai de rétractation ne s'applique cependant pas à certains produits, comme les objets personnalisés (colliers à prénoms, T-shirt personnalisé, etc.), les CD ou DVD sortis de leurs blisters ou les produits d'hygiène descellés.

- Revendre le cadeau raté, sans culpabiliser -

Si vous n’arrivez pas à dire que vous n’appréciez pas le cadeau, revendez-le. Au pire vous direz que vous l'avez perdu.

Selon un sondage Ipsos, en 2022, un Français sur deux se disait prêt à revendre un cadeau de Noël et un sur trois disait comprendre que l’on revende le cadeau qu’il a offert.

Selon les chiffres de son dernier baromètre sur le sujet, mené par Kantar, eBay estime à "près de 20 millions" le nombre de Français qui ont déjà revendu des cadeaux en 2025, soit 1,6 million de plus que l'année précédente.

- Offrez-le en retour -

Le cadeau ne vous plaît pas. Peut-être plaira-t-il à quelqu'un d'autre.

Un quart des Français a déjà offert un cadeau qu'il a reçu et, au total, un Français sur deux l'a fait ou y a déjà pensé.

Sinon, pensez aux plus démunis et donnez les cadeaux dont vous ne voulez pas.

En 2025, près d'un Français sur trois (31%) serait prêt à revendre son cadeau s'il ne lui convenait pas. Ce chiffre monte à 41% chez les 35-54 ans. Les raisons pour revendre sont multiples : 44% le font car le cadeau ne leur plaît pas, 42% parce qu'il n'est pas utile, enfin 21% préfèrent transformer ce cadeau en quelque chose qui leur fera vraiment plaisir.

- 900.000 annonces de revente publiées en France au lendemain de Noël -

Au lendemain du réveillon de Noël et des ouvertures de cadeaux, près de 900.000 annonces de revente ont été publiées en France.

L'année dernière, 340.000 annonces avaient été enregistrées le 25 décembre dans la matinée.

En moyenne en 2024, les Français ont déclaré avoir récupéré près de 100 euros en revendant les cadeaux qu'ils avaient reçus à Noël. Selon un baromètre eBay réalisé par Kantar, dévoilé par Le Figaro, sept Français sur dix expliquent qu’ils utiliseront l’argent de la revente pour épargner ou couvrir leurs dépenses de fin d’année.

Le tout au final, est de rester diplomate avec la personne qui vous l'a offert et lui expliquer simplement mais honnêtement que le cadeau ne vous plaît pas.

Cela évitera les disputes, surtout en cette période de fête et que l'année prochaine, on vous refasse le même cadeau.

Lire aussi - Après Noël en France, 100.000 tonnes de jouets terminent à la poubelle

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]