Ce jeudi 10 août 2023, Matante Rosina décide de mettre une jupe vu le beau temps et les températures douces. En plus, le vent s'est enfin calmé donc pas de risques. Elle note toutefois que dans l'après-midi les nuages s'invitent sur les pentes et le centre de l'île. (photo rb/www.imazpress.com)