Bilan routier : 378 infractions, 15 conduites en état d'ébriété et 11 permis suspendus

Pour le week-end du 31 mars au 2 avril 2023, au total, 378 infractions ont été constatées par les effectifs de la police nationale et de la gendarmerie. 15 conduites sous l’emprise d’alcool ont été constatées. 11 permis ont été suspendus. Nous publions ci-dessous les communiqués de la police nationale et de la gendarmerie. (photo d'illustration rb/www.imazpress.com).

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 21 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du vendredi 31 mars au dimanche 2 mars 2023, permettant de relever

126 infractions dont 18 délits :

- conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 06 (taux compris entre 0,17 et 0,98 mg/L d'air expiré)

- défaut d'assurance : 06

- défaut de permis de conduire : 04

- refus d'obtempérer : 02

92 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.

Au cours de ces différents contrôles, les forces des polices locales ont également procédé à la constatation de 108 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- feu rouge ; stop ; priorité : 09

- défaut de port de casque : 03

- défaut d'équipement : 04

- défaut de contrôle technique : 10

- autres : 82

- Côté gendarmerie -

Au cours du week-end, les motocyclistes de l’E.D.S.R ont mené de nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière, en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents, sur les secteurs et axes les plus accidentogènes de l’île.

BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 23



NOMBRE D'INFRACTIONS : 252



NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 11



NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 7



NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 8



NOMBRE D’IMMOBILISATION / FOURRIÈRE : 28 dont 17 Fourrières



NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 7



NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 8



NOMBRE DE VITESSES : 72 dont 2 avec interception



NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 9



NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 39



NOMBRE DE NON RESPECT DE PRIORITÉ : 43



NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 8



NOMBRE DE NUISANCE, POLLUTION, SÉCURITÉ ET HOMOLOGATION : 26



NOMBRE DE REFUS D’OBTEMPÉRER : 1 (intercepté)



NOMBRE DE STATIONNEMENTS INTERDITS : 8

- Fait particuliers -

Vendredi 31 mars 2023 de 13h30 à 16h, les militaires de la BMO St-Benoit ont effectué un service de contrôle des flux sur la RN2, carrefour bras canot, sur la commune de Saint-Benoit. Au cours de ce service 35 infractions ont été relevées, dont 17 téléphones, 14 non respect de feu rouge, 3 conduites sans permis et 1 défaut de contrôle technique.



Samedi 1er avril 2023 de 21h à 23h, les militaires de la compagnie de St-Pierre, appuyés des réservistes de la gendarmerie et des motocyclistes de la Rivière St-Louis, ont réalisé de multiples contrôles de véhicules sur l’ensemble du réseau routier, sur le secteur Sud Ouest de l’île.

A cet effet 29 infractions ont été relevées, dont 2 alcoolémies délictuelles, 1 conduite sous stupéfiants, 8 défauts de contrôle technique, 4 non respect de stop, 2 pneus lisses, 1 téléphone, 2 défauts d’équipement deux-roues motorisés, 3 stationnements interdits...

Carton rouge au conducteur d'un scooter de type T-MAX, circulant en récidive de défaut de permis de conduire, récidive de défaut d'assurance, détention de stupéfiant, non-port de gants homologués, refus d'obtempérer. En attendant la décision des magistrats saisis des faits, son véhicule a été placé en fourrière.



Samedi 1er avril 2023, de 22h à 02h, les motocyclistes de la BMO St-Paul ont effectué un contrôle des conduites addictives dans le centre de l’agglomération de St-Gilles les Bains. 14 infractions ont été relevées, dont 2 alcoolémies délictuelles, 1 conduite sans permis, 1 téléphone, 1 ceinture, 2 défauts d’équipement deux-roues motorisés, 1 défaut d’assurance, 1 non respect des règles de priorité et 4 infractions pour nuisances et défaut d’homologation, motivant l’immobilisation de 5 véhicules...

Carton rouge pour un automobiliste qui a jugé bon de prendre le volant avec une quantité d'alcool délictuelle bien que son permis de conduire soit annulé suite à la perte totale des points. Son véhicule non assuré et sans contrôle technique a été mis en fourrière administrative pour une durée de 07 jours avant que son propriétaire soit convoqué au tribunal judiciaire de St-Denis.



Enfin, dimanche 2 avril 2023 de 08h à 13h, les motocyclistes de l'EDSR-SOI ont mené une action de sensibilisation à la trajectoire de sécurité, pour les pilotes de motocyclettes sur la commune de Trois-Bassins, plus exactement en bas de la Montée Panon. Avec les partenaires associés aux « Journées Trajectoire Sécurité 974 », les pilotes étaient conviés à un échange entre les différents intervenants et les participants, avant de reprendre la route, en vue de mettre en application « la trajectoire de sécurité ». Grace à la Préfecture de La Réunion, les participants ont pu s'inscrire au tirage au sort, afin de gagner un gilet airbag, garant de plus de sécurité.