Bisik : Joan’R, Mano Gipsy trio et Les Idiots ont fait vibrer Saint-Benoît

Hier soir, vendredi 6 octobre 2023, la salle du Bisik à Saint-Benoît recevait Mano Gipsy trio pour un concert jazz swing et chanson française et Les Idiots, venus du sud-ouest de la France, pour faire vibrer au rythme de leurs chansons réalistes éraillés avec des bouts de rock dedans. Voici le communiqué du Bisik (Photo : Bisik)

Une fois n’est pas coutume le Bisik a ouvert ses portes en mode cabaret, avec en place sur la scène, notre dj résident, Joan’r, équipé de ses platines et fin prêt à distiller une playlist ensoleillée. D’abord timide, le public s’est étoffée au fil de la soirée pour offrir aux artistes une belle audience très motivée pour une soirée qui s’annonçait rythmée.

En première partie de soirée c’est Manoël et ses acolytes, Nathalie Rajaonarison, guitare et chant, et Yourik Delacuvellerie à la contrebasse, qui nous ont offert toute une palette de couleurs musicales valsant entre ballades et compositions originales dont « Femme fatale », « La vie des autres » une chanson sur le ladilafé, « Django swing » écrites en concertation par Manoël et Nathalie, et « Junky tales » composition de Nathalie. En accordant leurs guitares à leur contrebasse, le Mano Gipsy Trio mélange les genres, et propose un voyage empreint de fraîcheur et de virtuosité au public qui outre Django Reinhardt a pu retrouver du Brassens, du Piaf ou du Boris Vian version jazz manouche et bien sûr des morceaux tsiganes.

Un spectacle à en perdre le fil du temps. Un concert passé trop vite pour les interprètes et pour un public qui s’est laissé séduire par ces morceaux intemporels aux rythmes entraînants. Le trio a créé une ambiance joviale, avec des morceaux de swing qui invitaient à se lâcher et à danser. Une énergie communicative circulait dans le Bisik et s’est affirmée à l’installation du groupe Les idiots qui ont fait du Bisik leur taverne.

- Moments de vie, les joyeuses petites morts -

Dès les premières notes le ton est donné, les Idiots maîtrisent leur art ; entre humour et chansons françaises rocailleuses, impossible de rester impassible, ça sourit, ça danse, ça tape du pied, ça se lève. Les Idiots mêlent eux chanson acoustique et rock et racontent d’une voix griffée les écorchures et des moments de vie, les joyeuses petites morts, et de chien d’ivrogne qui s’ennuie, des nains de jardin en blouson de cuir et des grands patrons qui jouent les filles de l’air, des maîtresses rayonnantes et des amours heureuses…

Bref, tout ce qui fait le sel – et la normalité – de leur vie… et de la nôtre !…

Le trio se compose de Guillaume Boutevillain qui avec sa grosse voix qui sent bon le goudron chaud et les nuits sans sommeil crée, dès le départ, un lien fort avec le public le guidant avec ses histoires contextualisant chacun des morceaux, provoquant rire et réactions, ; de Mika Garcia à fond à la guitare et d’Arthur Bacon qui ne fait qu’un avec son piano à bretelle.

Nous avons eu le bonheur d’entendre des chansons de leur premier album « Tout le monde sait » réalisé avec la complicité de leur ami Sanseverino et sorti en 2020, veille de crise sanitaire… Mauvais timing

Avec « Déconfiture au petit-déjeuner » , « Lourdes » et « Funérailles , avec des textes trempés d’humour et de réalités interprétés avec brio, chantés par certains fans présents dans le public, nos Idiots électrise le public.

Bien avant des rappels de circonstance, le public est debout pour une fin de soirée explosive. Complétement transportés et conquis, dansant dans une effervescence spontanée et contagieuse, les corps exultent.

Merci à toutes les personnes présentes pour cette soirée, merci aux équipes du Bisik, aux artistes et au public sans qui rien ne serait possible. Vous aviez la possibilité de vous restaurer comme à toutes nos soirées au Bisik avec le Zantak et ses burgers et l’Ilôt Saveurs et ses samoussas et autres fritures créoles.