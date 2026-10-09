Bras-Panon : des travaux au cimetière communal à l'occasion de la Toussaint

À l'occasion de la fête de la Toussaint, la ville de Bras-Panon informe la population que les travaux de construction et de peinture des sépultures du cimetière communal sont autorisés jusqu'au 26 octobre 2026 inclus.

A compter du 27 octobre 2026, les travaux seront interrompus afin de permettre a chacun de se recueillir dans les meilleures conditions à l'occasion de la Toussaint.

Pour des raisons de sécurité et de salubrité dans le cimetière, la concession devra être débarrassée de tout reste de matériaux à compter de cette date.

Les travaux pourront reprendre à partir du 4 novembre 2026.

Contact : Service funéraire 0692 63 71 84.