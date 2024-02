Bras-Panon : l'ARS à la rencontre des habitants pour les sensibiliser contre la dengue

Les pluies actuelles, associées aux fortes chaleurs, favorisent la prolifération des moustiques. Une augmentation des cas a été constatée depuis le début de l'année, avec 84 cas détectés depuis le 1er janvier. Dans ce contexte, la préfecture est allée présenter sa campagne de sensibilisation "Mon kaz, pa la kaz moustik !" auprès des habitants de Bras-Panon. Elle vise à rappeler à chacun les bons gestes à adopter chez soi, pour empêcher les moustiques de s’installer dans les jardins, cours et balcons (Photo sly/www.imazpress.com)

Comme chaque année, sur le terrain, les agents de la lutte antivectorielle de l’agence régionale de santé assurent une mission de surveillance et de conseils auprès de la population réunionnaise.



Afin de présenter cette campagne de prévention, Parvine Lacombe, directrice de cabinet du préfet de La Réunion, et Gérard Cotellon, directeur général de l’agence régionale de santé de La Réunion, ont accompagné ces agents de la lutte vectorielle, en présence de Mario Edmond, adjoint au maire de Bras Panon et de Patrice Selly, président de la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST).

"Nous sommes en situation de vigilance par rapport à une augmentation sensible du nombre de cas de dengue, principalement dans la zone de Saint-Joseph" explique Gérard Cotellon. "Il faut aussi relativiser, nous sommes à 84 cas depuis le début de l'année, en comparaison à l'épidémie de 2021 où il y avait 2000 cas par semaine" rappelle-t-il. "Mais comme vous le savez, il y a une très grosse épidémie à Maurice, et nous pouvons avoir des cas importés."

Les professionnels de santé ont été appelés à la vigilance afin de réaliser des tests de dengue, afin "d'agir de façon ciblée" explique le directeur de l'ARS. "On peut ainsi cibler nos actions, avec des démoustications, et apporter un éclairage aux municipalités lorsqu'on constate ce qui peut constituer des gîtes larvaires" détaille-t-il. Ecoutez :

L'ARS rappelle par ailleurs que si on a déjà attrapé la dengue, il existe quatre sérotypes différents, ce qui n'empêche donc pas d'avoir la dengue à plusieurs reprises. "On reste vigilant, pour l'instant on arrive à opérer sur chacun des secteurs où nous avons détecter des cas."

"On est en vigilance au regard des épidémies que l'on observe dans les autres îles. On est donc en phase de veille, donc de prévention" souligne Parvine Lacombe, directrice de cabinet du préfet. En cas d'épidémie, "on aura une collaboration avec le préfet, avec un certain nombre de moyens affectés en renfort" rappelle-t-elle.

Les équipes de l'ARS ont rendu visite aux habitants de Bras-Panon pour rappeler les gestes de prévention pour empêcher la création de gîtes larvaires. Regardez :

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com