Bras-Panon : Le Piman Krazé, un restaurant éphémère sur la foire

Ce vendredi 3 mai 2024, s'est ouvert la Foire de Bras-Panon. Pour l'occasion, est installé un restaurant éphémère baptisé "Le Piman Krazé". Parmi les six formations en restauration proposées par Endémia Formation, trois seront représentées dans le restaurant éphémère : agent de restauration, commis de cuisine et cuisinier. Le restaurant sera tenu par six titrés de tous âges, issus de sessions de formations qui se sont déroulées en 2022 et 2023 en étroite collaboration avec France Travail.

Le recrutement et la formation de collaborateurs demeurent un défi majeur dans le secteur de la restauration à la Réunion. Dans cette optique, Endémia Formation et son partenaire Promonet ont élaboré un projet de restaurant éphémère au cœur de la Foire Agricole de Bras Panon qui se déroulera du 3 au 12 mai 2024.

Cette initiative est une occasion unique pour les personnes intéressées par ces cursus de découvrir ces métiers en situation réelle, d’échanger avec les titrés sur leurs expériences d’alternants dans le secteur de la restauration. Les conseillers commerciaux en formations seront également présents afin de répondre à toutes les questions sur l’ensemble des cursus en alternance proposés par Endémia Formation.

Chaque jour, Le Piman Krazé proposera aux visiteurs et aux exposants 3 plats différents que vous pourrez consulter dès la veille au soir sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram : @endemiaformation. Le Piman Krazé proposera chaque midi environ 100 repas à base de viande, poisson ou végétariens à consommer sur place ou à emporter. Chaque repas sera proposé à un tarif allant de 8 à 11 euros.

"Le Piman Krazé" continuera à vivre au-delà de la foire agricole sous la forme de deux restaurants d’application où se dérouleront les formations des apprentis. Il seront implantés dès mi-mai au centre-ville de Saint-Louis et dans l’enceinte du ncircuit Félix Guichard à Sainte-Anne.

Cette initiative témoigne de l’engagement à relever les défis du recrutement dans le secteur de la restauration. L'objectif étant de faciliter la construction d'une relation gagnant-gagnant entre les futurs jeunes apprenants et les entreprises, dans le but de renforcer l'attractivité du secteur de la restauration et de favoriser son développement.