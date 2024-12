Bronchiolite : La Réunion passe en phase de pré-épidémie

Ce jeudi 19 décembre 2024, Santé publique France a publié le point épidémiologique pour la semaine du 9 au 15 décembre. Il est à noter que La Réunion passe en pré-épidémie pour la bronchiolite. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

- Bronchiolite (chez les enfants de moins de 2 ans)

Les indicateurs sanitaires continuent de progresser. Les passages aux urgences sont en augmentation avec un total de 79 passages versus 73 pour la semaine précédente. Malgré une baisse, les hospitalisations restent à un niveau élevé avec un total de 26 versus 31 par rapport à la semaine précédente.

Près de 2 passages aux urgences chez les moins de 2 ans toutes causes confondues sont imputables à la bronchiolite avec une part d’activité estimé de 18,5% 95% des passages aux urgences et 92% des hospitalisations sont attribuables aux enfants de moinsde 1 an

Au vue du contexte sanitaire, La Réunion passe en phase de pré-épidémie de bronchiolite.

Concernant la surveillance virologique, la circulation du VRS augmentait avec un taux de positivité de 18% en S50.

- Infections respiratoires aigües et virus grippaux

Les passages aux urgences pour "syndrome grippal" restaient stables. En S50, les urgences totalisaient 39 passages pour ce motif versus 42 en S49. Le nombre d’hospitalisations était de 7 hospitalisations contre 9 la semaine précédente.

La part d’activité des urgences pour un « syndrome grippal » demeurait inférieure à 1% de l’activité totale.

En médecine de ville, les Infections Respiratoires Aigües (IRA) demeuraient stables avec une part d’activité de 3,6% en S50 contre 3,5% en S49. La part d’activité pour IRA se situait au-dessus de la moyenne 2013- 2023.

La surveillance virologique en S50 identifiait une circulation de virus grippaux avec une trés faible intensité et majoritairement de virus de type A(H1N1)pdm09. Le taux de positivité poursuivait sa baisse avec 3% des tests positifs pour les virus grippaux en S50 versus 11% en S49.

- Gastro-entérites aigues (GEA)

En S50, le nombre de passages aux urgences tous âges pour un motif de gastro-entérite était stable après trois semaines de baisse. Le nombre de passages était de 65 en S50 versus 63 en S49. Le nombre d’hospitalisations demeurait stable avec 7 hospitalisations en S50 contre 5 en S49.

Chez les enfants de moins de 5 ans, le nombre de passages aux urgences pour un motif de gastro- entérite augmentait faiblement. Trente-huit passages pour motif de gastro-entérite ont été comptabilisés en

S50 versus 31 passages en S49. Le nombre d’hospitalisations après un passage aux urgences était stable avec 1 hospitalisation en S50 versus 2 en S49.

En S50, la part d’activité des urgences chez les moins de 5 ans pour la gastro-entérite progressait modérément par rapport à la semaine précédente (5,3% en S50 vs 4,7% en S49).

En médecine de ville, la part d’activité pour diarrhée aigüe était stable avec 2,4% de part d’activité en S50 versus 2,3% en S49. Elle demeurait en dessous de la moyenne des années 2013-2023.Figure 7. Nombre hebdomadaire de passages aux urgences et part d’activité pour GEA, moins de 5 ans,

- COVID-19

En S50, les consultations aux urgences pour motif COVID-19 progressaient mais, demeure à un niveau très faible. En S50, 8 patients ont consulté aux urgences pour un motif de COVID-19 versus 2 patients la semaine précédente. Quatre nouvelles hospitalisations pour un motif de COVID-19 ont été notifiées en S50.

La surveillance virologique mise en place avec les données de virologie du laboratoire de microbiologie du CHU (CNR Arbovirus Associé, CNR Virus respiratoires Associé, La Réunion montrait un taux de positivité (TP) de la COVID-19 très faible en S50. En S50, seulement 3 tests positifs parmi 187 tests soit un TP de 1,6% vs 3 tests positifs parmi 158 tests en S49 soit, un TP de 1,9%.

- Mortalité toutes causes

En S48, le nombre de décès observé tous âges et toutes causes était de 104 personnes. Comparé à la semaine précédente, le nombre de décès observé était en augmentation (n=91 en S47). Le nombre de décès observé en S48 était inférieur au nombre de décès attendu (n=112).

Chez les plus de 65 ans, le nombre de décès observé en S48 (n=70) était inférieur au nombre de décès attendu (n=85). Ce chiffre était en hausse modérée comparé à ce qui était observé en S47 (67décès observés).