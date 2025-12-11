À retenir ce soir : un motard tué, un homme retranché, une loi contre les réseaux sociaux, poissons morts et sécheresse

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 11 décembre 2025 : - Saint-Joseph : un motard tué après une collision avec une voiture sur la route de Manapany - Saint-Pierre : un homme retranché chez lui avec des armes, il finit par se rendre - Macron confirme une loi pour interdire les réseaux sociaux "avant 15-16 ans" - De Saint-Paul à Saint-Pierre, en passant par l'Étang-Salé, les poissons du lagon meurent de plus en plus - Sécheresse à La Réunion : 12 communes placées alerte, la population invitée à modérer son usage de l'eau

Dans la nuit de ce mercredi 10 au jeudi 11 décembre 2025, un motard a perdu la vie après une collision avec un véhicule léger. Le drame a eu lieu dans les rampes de Manapany à Saint-Joseph. Selon nos informations, le jeune motard a perdu le contrôle de sa moto avant de terminer sa course dans un véhicule qui arrivait en sens inverse. Les dépistages sont négatifs pour le conducteur. Ce nouvel accident porte à 40, le nombre de tués sur les routes de La Réunion depuis le début de l'année.

(Actualisé) Ce jeudi 11 décembre 2025, un homme a été arrêté par les forces de l'ordre, alors qu'il était retranché chez lui avec des armes, rue Hubert de Lisle à Saint-Pierre. D'après nos informations, l'homme aurait menacé de se faire du mal après une dispute. Les policiers et les agents du Raid sont intervenus. L'homme s'est rendu de lui-même.

Lors d’une étape en Bretagne dans son tour de France sur la régulation des réseaux sociaux, le chef de l’État a insisté devant près de 220 lecteurs et journalistes d’Ouest-France sur sa volonté d’"imposer à tous les réseaux sociaux la vérification de l’âge" des utilisateurs, sur le modèle des sites pornographiques depuis mars.

Du littoral ouest au littoral sud de l'île, les découvertes de poissons du lagon morts se multiplient ces derniers jours. Après le littoral Saint-Paulois,, sur le secteur allant de la ravine Trois-Bassins à la plage des Brisants, des cadavres sont retrouvés sur les plages de l'Étang-Salé, Saint-Leu, Saint-Pierre et Vincendo (Saint-Joseph). Des analyses sont en cours afin d’identifier la nature du phénomène et son origine, même si l'hypothèse d'un réchauffement de l'eau semble la plus probable selon la Réserve naturelle marine.

Malgré les fortes pluies de ces derniers jours, la ressource en eau demeure fragile. Pour préserver la ressource en eau et éviter une aggravation de la situation, le préfet a placé les communes de Bras-Panon, La Possession, Le Port, Saint-André, Saint-Denis, Sainte-Marie et Salazie en alerte renforcée. Saint-Leu, Saint-Paul, Sainte-Suzanne, Cilaos, Saint-Joseph sont en alerte et toutes les autres communes sont placées en vigilance