Car Jaune : une enquête interne ouverte après la publication d'une vidéo d'une altercation

Un conducteur Car Jaune a publié ce vendredi 3 mai 2024 une vidéo d'une altercation entre lui et une voyageuse, qu'il n'a pas laissé descendre car celle-ci avait tapé dans ses mains plutôt qu'appuyer sur le bouton arrêt. Une vidéo qui a provoqué la colère de nombreux internautes, et qui a finalement été supprimée par son auteur. Car Jaune annonce qu'une enquête interne a été ouverte (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"Nous souhaitons aborder un incident récent impliquant une vidéo publiée sans consentement, montrant une altercation entre un de nos conducteurs et une usagère. Nous comprenons et partageons l'indignation que cela a suscitée parmi vous" déclare Car Jaune ce vendredi.

"Ce comportement est contraire aux valeurs et aux normes que nous nous efforçons de promouvoir. Nous prenons cet incident très au sérieux et avons immédiatement engagé une enquête interne" annonce le réseau. "Votre confiance est essentielle pour nous et sommes déterminés à la préserver en agissant de manière transparente et responsable. Votre sécurité et votre bien-être lors de vos déplacements avec Car Jaune restent notre priorité absolue" conclut-il.