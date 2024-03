Carburants, tabac, fin des promotions, franchise médicale... tout ce qui change ce vendredi

Dans un contexte d'inflation galopante, plusieurs mesures vont impacter le pouvoir d'achat des Français, dans le bon comme dans le mauvais sens. Tour d'horizon de ce qui va changer dès ce vendredi 1er mars 2024.

Les carburants en hausse

Les prix des carburants seront de nouveau à la hausse ce 1er mars 2024. Le prix du super sans-plomb augmente de 5 centimes, et atteint 1,73 euro le litre. Celui du gazole augmente de 4 centimes, et atteint 1,39 euro le litre.

"Le marché mondial est en hausse, en lien avec les risques géopolitiques croissants" écrit la préfecture.

Terminé les grosses promotions

À partir du 1er mars, la loi Descrozaille, votée il y a un an, entre en vigueur. Contestée par la grande distribution, cette mesure prévoit de plafonner les promotions sur certains produits non alimentaires. C’est une nouvelle qui devrait déplaire aux consommateurs.

Les promotions sur les produits non alimentaires comme l'hygiène, l'entretien ou la parfumerie dans les supermarchés ne pourront désormais plus dépasser 34 %.

Cette loi vise à corriger le déséquilibre des relations commerciales qu’il peut exister entre fournisseurs et distributeurs.

Le prix du tabac va encore augmenter

Au 1er janvier 2024, les paquets de cigarettes ont connu une hausse de 50 centimes et cela va encore grimper de 30 centimes à 1 euro en moyenne au 1er mars. Globalement, cette augmentation va concerner les cigarettes, tabac à rouler ou encore les cigares.

Extension du RSA sous conditions

Expérimenté dans 18 départements depuis 2023 - dont La Réunion - le Revenu de solidarité active est dorénavant conditionné à 15 heures d'activité par semaine dans 47 départements.

Cette mesure visant à favoriser l'insertion professionnelle des allocataires sera généralisée à l'ensemble du territoire en 2025.

Les acteurs de l’insertion et de l’emploi devront donc proposer aux allocataires un "diagnostic de leurs besoins sociaux et professionnels en vue de favoriser leur retour à l’emploi", ainsi qu’un accompagnement concernant un projet professionnel qui compte entre 15 et 20 heures d’activité par semaine.

Dernier mois pour le chèque énergie 2023

Le chèque énergie versé le 21 avril 2023 à 5,6 millions de foyers, pour les aider à payer leurs factures d'électricité et de gaz, expire le 31 mars 2024.

Un nouveau chèque énergie pour le reste de l’année 2024 sera prochainement envoyé par courrier aux ménages concernés afin de faire face à la hausse des prix de l’énergie.

Doublement de la franchise médicale

Dès le 31 mars, le montant des franchises médicales va doubler.

• 1 euros sur les boîtes de médicament ou flacon) au lieu de 0,50 euros actuellement

• 1 euros pour les actes effectués par un auxiliaire médical (infirmier, orthophoniste, pédicure-podologue…)

• 4 euros sur les transports sanitaires contre 2 euros

Même scénario si vous êtes amenés à réaliser plusieurs actes médicaux au cours d’une même journée :

• 4 euros sur les actes effectués par un ou plusieurs auxiliaires médicaux contre 2 € actuellement

• 8 euros sur les transports sanitaires (sachant qu’un aller-retour correspond à deux trajets), contre 4 €

Fin de validité des titres-restaurants 2023

S’il vous reste des titres-restaurants dématérialisés de l’année 2023, ils vont périmer ce vendredi 1ᵉʳ mars.

À partir de ce vendredi, le solde 2023 sera temporairement gelé. Ensuite, dès la mi-mars, l’argent est automatiquement retransféré sur le compte.

Changement de mot de passe sur le site de la Caf

Après un piratage, la Caf a reconnu que plusieurs milliers de comptes avaient été piratés. Aucune faille de sécurité n’a été détectée, mais des mesures ont été prises.

"À compter du 8 mars, changer de mot de passe deviendra obligatoire pour tous les allocataires qui ne l’ont pas encore fait, dès lors qu’ils se connecteront à leur compte", écrit ainsi la Caf dans un communiqué.

Évolution de la retraite complémentaire Agirc-Arrco

Les pensions de retraite complémentaire d’Agirc-Arrco vont à nouveau évoluer au 1er mars après avoir été revalorisées de 5,3 % en novembre 2023. Les montants pourront baisser ou augmenter en fonction de la Contribution Sociale Généralisée qui est prélevée à chaque retraité.

En effet, si ce taux monte, la pension devrait baisser et inversement. L’Agirc-Arrco a, par ailleurs, précisé que "vos retraites de janvier et février ont été versées sans tenir compte de cette augmentation (...) la régularisation sera effectuée lors du paiement de votre retraite de mars. Vous constaterez alors une diminution de son montant qui s’explique par la prise en compte des prélèvements sociaux applicables en 2024 et de la régularisation des mois de janvier et février".