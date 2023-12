Carburants : tous les prix sont à la baisse

Bonne nouvelle pour les portemonnaies des automobilistes, au 1er janvier 2024, le prix du litre v-du super sans-plomb diminuera de 4 centimes et passera à 1,67 euro, celui du gazole baissera de 6 centimes et passera à 1,33 euros. Le prix de la bouteille de gaz est maintenu à 15 euros gra^ce aux aides allouées par les collectivités locales (Photo www.imazpress.com)

En janvier 2024, les prix maxima oà la pompe seront donc les suivants

Dans le communiqué que nous publions ci-dessous, la préfecture détaille les raisons principales de cette baisse des prix, à savoir :

- les cotations des barils des carburants diminuent d’un peu plus de 7 %

- au niveau mondial, les cours du marché du pétrole ont baissé tout au long du mois, notamment en raison de l’inquiétude de la demande de la Chine et d’un marché très favorable en Amérique : production des États-Unis à un niveau record, annonce de la banque centrale américaine de la baisse à venir du taux du dollar et flux supplémentaires en provenance d’Amérique du Sud

- pour les carburants, la parité euro-dollar s’améliore très légèrement en faveur de l’euro (0,88 % soit 1,086 euros pour 1 dollar) et est perceptible sur le gazole (environ - 1 centime)

- le fret est en revanche en très forte augmentation (+ 41 %) et influence le prix de chaque carburant à hauteur de + 1 centime

- s’agissant du gaz, les cours du butane et du propane sont stables et la parité euro-dollar augmente de 1,03 %. Sans l’aide des collectivités, le prix de la bouteille s’établirait à 20,24 €, soit une baisse du prix de vente de 9 centimes par rapport au mois précédent en raison de la parité.

Les prix des produits pétroliers et du gaz sont fixés en application des dispositions du code de l’énergie. Ce mécanisme de réglementation des prix des carburants permet de se conformer aux conditions réelles du marché et d’assurer la transparence sur la formation des prix des hydrocarbures.

Plus en détail, le préfet fixe mensuellement les prix maximum des produits pétroliers suivants, supercarburant sans plomb, gazole, gaz de pétrole liquéfié



Les prix maximum (toutes taxes comprises) sont calculés à partir d’une méthode mentionnée dans la réglementation et de données objectivables.

Puis, aux prix hors taxe, est ajouté le montant des différentes taxes applicables, notamment la fiscalité indirecte locale, dont les taux et tarifs sont déterminés par le conseil régional et dont les recettes contribuent au financement de la région et des communes.

Contrairement à l’hexagone, l’État ne perçoit ni TVA, ni taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur les carburants consommés à La Réunion.

L’observatoire des prix, des marges et des revenus a été informé du projet de révision des prix maximum, préalablement à leur application.