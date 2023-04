Ceser : présentation du rapport sur la prévention santé à La Réunion

Le Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) de La Réunion organisait son "café du territoire" sur la prévention santé ce lundi 17 avril 2023 dans les locaux de la Mutualité de La Réunion. Parmi ses analyses, le Ceser préconise une meilleure articulation entre éducation nationale et populaire pour conscientiser les jeunes aux changements climatiques et des "politiques publiques plus coordonnées et plus contraignantes afin de protéger et promouvoir un environnement sain sur notre île". Nous relayons ci-dessous leur communiqué. (Photo : Ceser)

Ce fût l'occasion de présenter le dernier rapport de la commission « qualité de vie, culture et solidarité » du CESER, intitulé « Prévention santé à La Réunion : nouveaux regards et plus values d’une approche mieux territorialisée ». La présentation a permis d’exposer les préconisations du conseil consultatif sur cet enjeu majeur pour le territoire.

Celle-ci a été suivi d’échanges entre des élus et autres partenaires concernés par le sujet de la prévention santé et les membres du conseil à propos de l’analyse développée dans ce rapport. À cette occasion une vidéo de valorisation du rapport fût dévoilée pour être diffusée sur internet.

En résumé, le Ceser de La Réunion prône dans ce rapport une meilleure articulation de l’éducation nationale et l’éducation populaire pour mieux former les "écocitoyens" de demain.

Ceci, d’un point de vue individuel, et d’un point de vue collectif, le Ceser préconise de poursuivre des politiques publiques plus coordonnées et plus contraignantes afin de protéger et promouvoir un environnement sain sur notre île.

Une des idées phares du rapport est le développement des "compétences psycho-sociales" que l’Organisation mondiale de la santé et Santé publique France considèrent comme un des facteurs clés de la santé, de la réussite éducative et de l’insertion sociale et professionnelle.