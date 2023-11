CGTR : une mandataire judiciaire nommée pour six mois

Alors que la Confédération générale du travail à La Réunion (CGTR) navigue dans des eaux agitées depuis la révocation de l'ancien secrétaire général en mai 2023, une mandataire judiciaire a été nommée, ce jeudi 2 novembre, par le tribunal judiciaire de Saint-Denis. Elle est en poste pour six mois. Le tribunal a pris cette décision pour assurer le maintien et la continuité de fonctionnement du syndicat dans l'attente du congrès extraordinaire de la centrale syndicale et la nomination d'un nouveau secrétaire confédéral. (Photo CGTR photo rb/www.imazpress.com)

Selon nos informations, la nomination de la mandataire doit permettre de "gérer les affaires courantes et remettre la gouvernance en état et organiser le Congrès conformément aux statuts".

Auparavant – le 1er juillet – il avait été décidé que les affaires courantes seraient administrées par "une organisation collégiale assurée par un Bureau de 13 membres".

La mandataire judiciaire devra aussi veiller au respect des statuts sous contrôle du tribunal afin de pouvoir procéder à la dissolution du bureau confédéral désigné en juillet suite à la révocation de Jacques Bhugon.

Un syndicat qui, le samedi 25 novembre prochain, organisera avec la mandataire un congrès extraordinaire pour désigner son nouveau secrétaire général.

Pour rappel, Jacques Bhugon a été évincé le vendredi 19 mai 2023, comme annoncé par Imaz Press. L'ancien dirigeant avait été mis à l'écart après avoir été mis en cause dans un dossier de non-paiement des cotisations sociales.

Comme nous vous le révélions, dès le mercredi 12 avril, c'est notamment une dette importante – près de 94.000 euros – non réglée par Jacques Bhugon, alors dirigeant de la fédération métallurgie, qui a provoqué le trouble au sein de la confédération.

Ces 94.000 euros correspondent à des cotisations sociales réclamées par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) pour la période allant de janvier 2017 à décembre 2022.

La CGSS indiquait dans un courrier, que nous avons en notre possession, que "l'échéancier accordé à la suite de la crise (Covid - ndlr) n'ayant pas été honoré, vous (la fédération – ndlr) ne pouvez plus bénéficier de la remise d'office de vos majorations de retard associées".

