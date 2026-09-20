Challenge Orange au Féminin : Saint Denis FC 2 remporte la première édition à La Réunion

Saint Denis FC 2 a remporté, samedi 19 septembre sur le terrain Maurice Bluker à Villèle, Saint-Gilles-les-Hauts, la première édition du Challenge Orange au Féminin à La Réunion. Quatre équipes U15 féminines se sont retrouvées pour cette finale organisée par Orange et la Ligue Réunionnaise de Football. Cette journée est venue conclure le Challenge lancé le 30 mai dernier, qui a réuni 200 jeunes footballeuses issues de 16 équipes de toute l’île autour du football féminin et d’un programme associant rencontres sportives et actions éducatives.

Après plusieurs mois de rencontres organisées à travers l’île, quatre équipes avaient rendez-vous samedi à Saint-Gilles-les-Hauts pour la dernière étape du Challenge. Sur le terrain Maurice Bluker, les jeunes joueuses ont disputé les rencontres finales de cette première édition réunionnaise.

À l’issue de cette journée, Saint Denis FC 2 termine en tête du Challenge.

- Quatre équipes pour conclure cette première édition -

Le top 4 de cette première édition à La Réunion :

- Saint Denis FC 2

- Tampon FC

- Saint Denis FC 1

- FC Parfin

Cette finale clôt un parcours commencé le 30 mai à Saint-Paul avec 200 joueuses U15F représentant 16 équipes réunionnaises. Dès son lancement, le Challenge a été pensé pour dépasser le seul cadre des rencontres sportives, avec des actions menées dans les clubs autour des valeurs du football et une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles.

- Un Challenge pour accompagner le football féminin réunionnais -

Cette première édition s’inscrit dans la volonté d’Orange et de la Ligue Réunionnaise de Football de soutenir la pratique féminine dès le plus jeune âge et de donner davantage de visibilité aux jeunes footballeuses du territoire.

Tout au long du Challenge, les équipes ont ainsi pu évoluer dans un cadre qui associe pratique sportive et dimension éducative. Une approche qui permet également de valoriser le travail réalisé au quotidien par les clubs réunionnais pour développer leurs sections féminines et accompagner les jeunes joueuses. Cette ambition était au cœur du lancement du Challenge en mai dernier.

"Cette finale vient conclure une première édition qui a permis à 200 jeunes joueuses réunionnaises de participer à une aventure collective autour du football. Je tiens à féliciter Saint Denis FC 2, mais également l’ensemble des équipes, des joueuses, des éducateurs et des clubs qui se sont engagés dans ce Challenge. Notre ambition est d’accompagner cette dynamique sur le territoire et de contribuer, aux côtés de la Ligue Réunionnaise de Football, à donner toujours plus de place aux jeunes filles dans la pratique du football.", déclare André Martin, directeur général d’Orange Réunion Mayotte.

- Un engagement aux côtés du football féminin -

Partenaire de la Fédération Française de Football et de l’Équipe de France féminine, Orange accompagne depuis plusieurs années le développement de la pratique féminine. À La Réunion, le Challenge Orange au Féminin permet de décliner cet engagement au plus près du territoire, aux côtés de la Ligue Réunionnaise de Football et des clubs qui accompagnent quotidiennement les jeunes joueuses.