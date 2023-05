Championnat international de lutte : Valentin Mussard-Govindamal sur le podium

Le jeudi 27 mai 2023, le Réunionnais Valentin Mussard-Govindamal a participé au Championnat international Naga de Grappling (cela désigne l'ensemble des pratiques de lutte spécialisées au sol) en Allemagne à Kaufungen. Originaire de Saint-Joseph, le sportif a terminé sur le podium, à la troisième place, dans la catégorie de moins de 64 kilos (Photos : Valentin Mussard-Govindamal )

"J’ai tout d’abord passé le premier tour des qualifications, ensuite pour les demi-finales menant d’un score de 8 à 0 je me fais surprendre et perds à quelques secondes de la fin ma demi-finale", nous raconte le sportif Réunionnais. "Ensuite j’ai été repêché pour la petite finale pour la place de 3ème et j’ai gagné par une soumission (une clé de talon qui entraîne une déchirure des ligaments croisés)."

Mais alors, qu'est-ce que le grappling ? "C’est un mélange de lutte avec la partie des projections et amenées au sol, et il y’a aussi des soumissions (étranglement, clé de bras/jambes, immobilisations, compressions…) comme le Jiu Jitsu Brésilien."

Le Réunionnais Valentin Mussard-Govindamal tient d'ailleurs à remercier "mon club Sons Of Pressure du Tampon, mes proches et les gens qui me soutiennent".