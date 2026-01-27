Lutte féminine et gréco-romaine : Tania Maanfou à la tête de l'équipe de La Réunion pour les championnats nationaux

Ce dimanche 25 janvier 2026, le lutte Club Saint-Joseph accueillait les championnats régionaux de luttes féminine et gréco-romaine U15/U17/U20 au gymnase Achille Grondin. Les champions dans leurs catégories peuvent prétendre à une participation aux championnats nationaux, les 14 et 15 février pour la gréco-romaine et les 21 et 22 mars pour les féminines. Tania Maanfou, championne de France en 2024 et vice-championne en 2025, sera à la tête de cette équipe de La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué du Comité de lutte de La Réunion (Photo : Comité de lutte)

Les participants ont honoré leurs clubs respectifs à travers des rencontres intenses et disputées, la pression était au rendez-vous puisque des places qualificatives, et limitées, aux championnats de France étaient mises en jeu.

Le comité régional est actuellement à pied d'œuvre pour la composition d’une équipe régionale qui saura représenter au mieux notre île.

En lutte gréco-romaine, les grands espoirs de la saison reposent sur Léo Lebon, l’année dernière ce travailleur acharné et talentueux lutteur terminait au pied du podium dans la catégorie des U17 - 60 kg, cette saison le jeune athlète repart avec une détermination à toutes épreuves.

Le Lutte Club Saint-Joseph termine loin devant au classement des clubs avec un total de 19 médaillés.