Longboard : la Réunionnaise Alice Lemoigne va défendre son titre

L'équipe de France de longboard défendra son titre mondial au Salvador du 7 au 13 mai 2023. La réunionnaise Alice Lemoigne s'envole ce jeudi 4 mai pour l'Amérique centrale aux côtés de ses coéquipiers Zoé Grospiron, Edouard et Antoine Delpero. Les Bleus, favoris de cette quatrième édition, visent à minima une place sur le podium (photo : Fédération française de surf)

La pression monte pour l'équipe de France, tenante du titre et vainqueur de deux des trois éditions précédentes des International Surfing Association (ISA) World Longboard Championship eu Pérou en 2013 et à Biarritz en 2019.

Alice Lemoigne, championne du monde en titre, a confié avoir hâte de "découvrir un championnat du monde ailleurs qu'en France".

"2019 reste un beau moment, qu'on a vécu tous ensemble. Je ne connais pas le Salvador. Je sais que c'est une belle vague à longboard, une longue droite. J'y vais pour gagner. Je suis sur le tour professionnel, je connais le niveau. Je suis déterminée pour conserver mon titre. Il faudra être rapidement dans le bain, en quelques jours et sans avoir eu de compétitions internationales les semaines avant ces Mondiaux. Il y a de plus en plus de monde qui fait du longboard, c'est à la mode" révèle-t-elle dans un communiqué de la fédération française de surf.

La réunionnaise s'attend à une forte concurrence mais garde pour ambition de devenir la première athlète de l'histoire à remporter deux médailles d'or de l'ISA en longboard. Mais elle n'est pas la seule à viser le titre.

Chloé Calmon (Brésil), Kaitlin Mikkelsen (États-Unis), Atalanta Batista (Brésil) et Maria Fernanda Reyes (Pérou) ainsi que Liv Stokes (Canada), Bianca Dootson (Allemagne) et Indie Hoffman (États-Unis) ambitionnent chacune de remporter leur premier titre mondial.

La compétition débute lundi 8 mai après la cérémonie d'ouverture organisée la veille. Les finales sont elles prévues le samedi 13 mai avec des vagues de 2 mètres.

Plus de 118 athlètes et 32 nations seront en compétition, un nouveau record de participation.

Le programme de la compétition

Dimanche 7 mai : cérémonie d'ouverture

Lundi 8 au vendredi 12 mai : compétition, tours de qualification

Samedi 13 mai : finales dames et messieurs



La webdiffusion en direct sera diffusée sur www.isasurf.org du 7 au 13 mai. Il y a 8 heures de décalage entre le Salvador et la France. Quand il est 8h au Salvador, il est 16h en France.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com