Championnats du monde : Manon Hily et Oriane Bertone qualifiées pour les épreuves combinées

Grâce à leurs résultats en bloc et difficulté, Manon Hily (21e en bloc et 12e en difficulté) et Oriane Bertone (2e en bloc et 11e en difficulté) en demi-finales du combiné qui débute mercredi 9 août 2023. Les 20 athlètes présentes tenteront de se qualifier pour la finale de vendredi, où les 3 médaillées remporteront les premières sélections pour les Jeux de Paris 2024.

En parallèle des épreuves de combiné, Manon Lebon et Marius Payet Gaboriaud participeront au championnat du monde de vitesse jeudi. Après avoir gagné leur sélection en Equipe de France Elite cette saison, les athlètes du Pôle Espoir vont connaitre leur premier grand rendez-vous international Sénior.



Programme (heure Réunion) :



Mercredi 9 août 2023 : Demi-finales combiné femmes



11h à 13h30 : Epreuves de bloc

22h30-00h30 : Epreuves de difficulté

Jeudi 10 août 2023 :



11h à 14h : Qualifications vitesse femmes et hommes

22h10-23h : Finales vitesse femmes et hommes

Vendredi 11 août 2023 :



21h à 00h : Finales combiné femmes

Diffusion :



Les demies et finales du combiné, ainsi que les qualifications et finales de vitesse seront à suivre en direct sur la chaîne Youtube de l’IFSC ou sur les antennes de Eurosport.