Chaussée rainurée à Gillot : 13 kilomètres d'embouteillages en direction de Saint-Denis

Ce jeudi 29 février 2024, le trafic routier est au ralenti dans le sens est/nord. La raison : une chaussée rainurée au niveau de l'échangeur de Gillot et une vitesse limitée à 70km/h. Les embouteillages remontent jusqu'au secteur de la Marine. On compte 13 kilomètres de ralentissements avec quelques zones roulantes. La circulation devient plus fluide dès le passage de Gillot. Des travaux d'enrobés sont prévus ce jeudi soir. (Photo photo vs/www.imazpress.com)

Lire aussi - Sainte-Marie : la bretelle d'insertion de l'échangeur de Gillot dans le sens Nord/Est fermée les nuits des 28 et 29 février