Chido : la Croix-Rouge française mobilise ses moyens

Alors que les premières évaluations de terrain sont toujours en cours après le passage de Chido à Mayotte, la Croix-Rouge estime que plusieurs dizaines de milliers de personnes ont besoin d’une aide humanitaire d’urgence dans les différentes régions affectées. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo www.imazpress.com)

A l’heure actuelle, le bilan complet de la catastrophe n’est toujours pas connu mais selon le préfet de Mayotte, 100 000 personnes sont hébergées dans 70 centres d’urgence dans des conditions très difficiles. Au 23 décembre, 35 décès et 2 500 blessés, dont 62 en état grave, étaient confirmés.

- Préparation et anticipation des besoins avant l’impact -

La Plate-forme d’Intervention Régionale de l’Océan Indien (PIROI) de la Croix-Rouge française, basée à La Réunion, a activé son mécanisme d’intervention en anticipation du passage du cyclone. Une équipe de 5 personnes composée de logisticiens, de spécialistes en gestion des risques et de conseillers techniques a été déployée sur le terrain avant le passage du cyclone pour apporter un soutien immédiat et coordonné. Afin de garantir une communication efficace, les volontaires étaient notamment équipés de matériel de télécommunication satellitaire.



Après le passage du cyclone et face à la situation, un premier acheminement de matériel a été organisé par la CRF-PIROI dès le dimanche 15 décembre, en lien avec l’État Major de Zone de Protection Civile de L’océan Indien (EMZPCOI), comprenant des bâches pour subvenir aux besoins en abris d’urgence de 5000 personnes (1000 familles).

- Près de 100 tonnes de matériel d’urgence déployées depuis La Réunion -

Plusieurs envois de fret humanitaire ont été organisés depuis le 15 décembre via les ponts aérien et maritime mis en place par les autorités préfectorales. C’est au total 8 envois qui ont permis d’acheminer 99 tonnes de matériel à Mayotte.



Ce matériel d’urgence comprend des kits de reconstruction de l’habitat, des bâches de protection , des lampes solaires qui permettent également de recharger les téléphones portables, des couvertures, des seaux, des jerrycans, des savons, des kits d’hygiène individuel, des tentes entrepôts, des générateurs.



Une partie de ces articles a été mise à disposition des autorités sur place, l’autre est distribuée par les équipes de la CRF en lien avec les CCAS et les autres acteurs locaux.



Par ailleurs, en partenariat avec la Fondation Véolia, 3 unités de traitement d’eau, permettant de fournir chacune jusqu’à 40 000 litres d’eau potable par jour, ont été déployées depuis les entrepôts de la CRF-PIROI, avec des équipes spécialisées.

- Mobilisation de la Croix-Rouge française à Mayotte -

Depuis 1998, la Croix-Rouge française à Mayotte est engagée en faveur des plus vulnérables. Au quotidien, ce sont pas moins de 250 volontaires et salariés mobilisés au quotidien dans des domaines aussi variés que l’action sociale, l'accompagnement des personnes âgées, la prévention en santé et l’eau, l’hygiène et l’assainissement ou les services de soins à domicile.



Aujourd’hui, malgré des logements endommagés et des proches impactés, ils s’organisent sans relâche pour rétablir leurs activités et venir en aide aux sinistrés. Ainsi, le service de soins infirmiers à domicile a repris 2 jours après le passage de Chido tandis que le dispositif Aller vers se concentre sur les centres d'hébergement d’urgence et les quartiers les plus touchés.



De plus, la CRF-PIROI a un entrepôt humanitaire prépositionné sur l’aéroport de Petite-Terre. Cependant, le bâtiment a été fortement endommagé par le cyclone, rendant plus complexe le déploiement d’une partie du matériel stocké sur place.



Une grande partie du matériel a toutefois pu être récupérée. Des kits de reconstruction de l’habitat ont été remis aux mairies de Pamandzi et Labattoir. D’autres articles ont été mis à disposition de la Préfecture de Mayotte et aux équipes de la Croix-Rouge française dans le cadre des opérations en cours.

- Mobilisation de la Croix-Rouge française : Renfort de l'Hexagone et de La Réunion -

La Croix-Rouge française a mobilisé l'entièreté de ses délégations pour apporter des renforts humains aux équipes à Mayotte. Ainsi, 65 bénévoles des délégations CRF de La Réunion et de l'Hexagone ont été missionnés.



Par ailleurs, les Équipes de Réponse Humanitaires de la CRF (ERU) ont également été sollicitées afin de déployer 6 personnes, spécialisées dans les domaines de la logistique et de la distribution de biens de première nécessité.



Au total, ce sont 80 personnes qui sont déjà arrivées en renfort des équipes à Mayotte. 8 équipiers supplémentaires arriveront le 25 décembre et une nouvelle rotation de 50 volontaires est en cours de mobilisation.



Afin de répondre au plus vite, et sur le long terme, aux besoins des populations touchées, la Croix-Rouge française lance un appel à dons dès le lendemain de l’impact. Les contributionspeuvent être faites directement sur le site : https://www.croix-rouge.fr/

- Le Mozambique également frappé par le cyclone-

Après son passage sur Mayotte, le cyclone Chido a continué sa course pour atterrir au Mozambique le dimanche 15 décembre au matin, toujours au stade cyclone tropical intense.

Au 23 décembre, le bilan officiel fait état de 120 décès et plus de 620 000 personnes affectées. Face à cette situation, des équipes d’évaluation multisectorielles de la FICR ont été rapidement déployées dans les districts les plus impactés des provinces de Cabo Delgado et de Nampula.

En anticipation du passage de CHIDO, la Croix-Rouge du Mozambique (CVM) avait pris des mesures préventives en prépositionnant une équipe de 7 spécialistes en réponse d’urgence dans la province de Nampula, afin de garantir une intervention efficace.



Suite à l’impact de la catastrophe, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) a activé son Fonds d’urgence pour les réponses aux catastrophes (DREF) afin de venir en aide à 5 000 familles.



Dans ce cadre, une demande de soutien a été adressée à la CRF-PIROI afin de mobiliser des kits pour les abris, l’hygiène et l’assainissement.



La CRF-PIROI mobilise 26 tonnes de matériel à partir de son entrepôt de La Réunion comprenant : 1000 kits (moustiquaires, seau, jerrycans, bâches et outillage) pour venir en aide à 5 000 personnes. Le matériel sera transporté sur un vol spécialement affrété par la Fondation UPS en coordination avec l’IFRC.