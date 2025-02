Chikungunya : 362 cas en une semaine, 21 communes touchées par l'épidémie

Depuis le 23 août 2024, 1.069 cas de chikungunya ont été recensés sur l’île dont 927 depuis le 1er janvier 2025. Selon Santé publique France, "l'épidémie se poursuit à un rythme soutenu avec 362 cas détectés en une semaine". Des cas sont maintenant rapportés dans 21 communes de l'île. Concernant le leptospirose, moins de 10 cas dont été déclaré à l’ARS depuis le 1er janvier 2025, contre 62 pour la même période de 2024. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Chikungunya

La progression reste très marquée au niveau du Tampon (228 cas, en forte hausse) qui rapporte toujours le plus grand nombre de cas mais le nombre de cas progresse rapidement dans d’autres communes du Sud et du Nord.

Depuis le début de l’année 2025, ce sont 927 cas de chikungunya autochtones qui ont été signalés à la Réunion. Pour la S05, ce sont 362 cas qui ont été signalés (hausse de 66% par rapport à la semaine précédente).

Depuis la reprise de circulation en août 2024, le total des cas rapportés est de 1.029 cas autochtones. L’augmentation du nombre de cas se poursuit à un niveau soutenu.

Ce sont toujours les communes du Tampon et d’Etang Salé qui comptent le plus grande nombre cas, respectivement 228 et 169 cas en 2025. La progression est toujours très forte au Tampon (+80% des cas).

La circulation progresse également fortement aux Avirons, à Petite Ile, à St Philippe, à St Joseph et St Louis (sud), ainsi qu’à St Paul (ouest) et à St Denis (nord).

Leptospirose

La leptospirose est endémique à La Réunion, avec une recrudescence saisonnière lors de la saison des pluies. Les conditions climatiques deviennent alors favorables à la survie de la bactérie dans l’eau douce et les environnements humides.

Après une sécheresse de plusieurs mois, l'arrivée d'un temps plus classique de saison des pluies est attendue. Le risque de contamination lors d’activités en contact avec ces milieux et sans protection suffisante sera augmenté.

Ce diagnostic doit être évoqué devant la conjonction d’arguments épidémiologiques (exposition à risques), cliniques et biologiques pour une prise en charge adaptée et précoce afin de limiter l’évolution vers une forme sévère.

Infections respiratoires aiguës et virus grippaux

Les passages aux urgences pour un motif de syndrome grippal progressaient modérément. En S07, 40 passages aux urgences ont été identifiés contre 35 pour la S06.

En S07, 8 hospitalisations ont été enregistrées contre 9 en S06. La part d’activité aux urgences pour un motif de syndrome grippal restait faible et inférieure à 1%.

En médecine de ville, les Infections Respiratoires Aiguës (IRA) progressaient en S07. En S07, la part d’activité était estimée à 4,9% en S07 contre 3,5% en S06. La part d’activité pour IRA se situait au-dessus de la moyenne 2013-2024.

Gastro-entérites aiguës (GEA)

En S07, le nombre de passages aux urgences tous âges pour un motif de gastro-entérite était en augmentation. Le nombre de passages était de 85 en S07 versus 69 en S06. Le nombre d’hospitalisations était stable avec 8 hospitalisations en S07 contre 7 en S06.

Chez les enfants de moins de 5 ans, le nombre de passages aux urgences pour un motif de gastro- entérite était à la hausse avec 43 passages en S07 versus 35 passages en S06. Le nombre d’hospitalisations après un passage aux urgences restait limité avec 5 hospitalisations en S07.

En S07, la part d’activité des urgences chez les moins de 5 ans pour la gastro-entérite augmentait par rapport à la semaine précédente (8,3% en S07 vs 7,4% en S06).

Covid-19

En S07, les passages aux urgences pour un motif de Covid-19 augmentait avec 18 passages versus 12 la semaine précédente. Une hospitalisation pour un motif de Covid-19 a été notifiée en S07 versus 3 la semaine précédente.

La surveillance virologique mise en place avec les données de virologie du laboratoire de microbiologie du CHU (CNR Arbovirus Associé, CNR Virus respiratoires Associé, La Réunion) montrait un taux de positivité (TP) de la Covid-19 en S07 toujours faible.

En S07, 13 tests étaient positifs parmi 153 tests soit un TP de 8,5% (versus 6 tests positifs parmi 139 tests en S06 soit, un TP de 3,1%).

Mortalité toutes causes

En S05, le nombre de décès observé tous âges et toutes causes était de 109 personnes. Comparé à la semaine précédente, le nombre de décès était stable (n=112 en S04). Le nombre de décès observé en S05 était inférieur au nombre de décès attendu (n=112).

Chez les plus de 65 ans, le nombre de décès observé en S05 (n=85) était similaire au nombre de décès attendu (n=85).

Il était inférieur au nombre de décès observé en S04 (92 décès observés).