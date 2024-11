Groupe hospitalier Est-Réunion : une pose de prothèse de genou assistée par réalité augmentée

Au début de ce mois de novembre 2024, le Groupe hospitalier Est-Réunion (GHER) a réalisé, pour la première fois à La Réunion, une pose de prothèse de genou assistée par réalité augmentée. Le docteur Renaud Breda, chirurgien en orthopédie et traumatologie, a accompli "cette prouesse technologique, plaçant le GHER à l’avant-garde de la chirurgie orthopédique moderne", se félicite le GHER. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo GHER)

Introduite en France en juin 2020, la réalité augmentée apporte un changement majeur dans la chirurgie orthopédique. Grâce à l’utilisation de lunettes connectées, cette technologie permet une visualisation en temps réel des structures internes du genou.

Elle enrichit la perception du chirurgien en lui offrant une vue précise et complète, favorisant un alignement parfait des implants et réduisant l'invasivité de l’intervention.

- Les bénéfices pour les patients -

L’intégration de cette innovation au GHER offre des avantages significatifs pour les patients :

- Précision accrue : une implantation plus exacte des prothèses, adaptée à la morphologie individuelle.

- Moins d'invasivité : réduction des traumatismes opératoires et post opératoires.

- Récupération accélérée : un rétablissement facilité grâce à une technique plus respectueuse des tissus.

- Diminution des risques de complications : un geste chirurgical plus sûr et mieux contrôlé.

- Une avancée médicale inédite à La Réunion -

En adoptant cette technologie de pointe, le GHER affirme son engagement en faveur d'une médecine innovante et personnalisée. Cette première intervention marque un tournant pour la chirurgie orthopédique à La Réunion, positionnant l’établissement comme un acteur de référence pour des soins modernes et de haute qualité.

Le docteur Renaud Breda souligne : « Grâce à la réalité augmentée, nous pouvons optimiser chaque geste opératoire pour offrir à nos patients des résultats durables et adaptés à leurs besoins spécifiques. C'est une avancée majeure pour la qualité de leur prise en charge. »