CHU de Saint-Pierre : l’opération de construction du centre de simulation et de formation en santé lancée

Le CHU de La Réunion a annoncé ce mardi 12 mai 2026 la signature du contrat de construction de Réunisim, un centre de simulation et de formation en santé. Il permettra aux étudiants et professionnels de santé de s’entraîner dans des situations réalistes, complexes ou exceptionnelles, sans risque pour les patients. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo CHU de La Réunion)

Implanté à Saint‐Pierre, au cœur de la zoneTechSud et à proximité immédiate du site Sud du CHU de La Réunion et de ses Instituts d’Etudes en santé, du campus universitaire et plus particulièrement de l’UFR Santé, ce projet dotera le territoire d’un équipement de haut niveau, conçu pour accompagner la transformation des apprentissages en santé, mais aussi pour permettre le développement des compétences tout au long de la vie des professionnels en exercice et ainsi garantir un haut niveau de qualité et de sécurité des soins.



Conçu comme un centre de simulation de niveau 3 (selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé), Réunisim réunira dans un même bâtiment des espaces de formation haute-fidélité (chambres d’hôpital, maternité, service de soins critiques, service d’urgences, ...), une école chirurgicale, des environnements de soins reconstitués (cabinet de ville, studio), des outils numériques avancés et des espaces dédiés à la recherche et l’innovation.

Il permettra aux étudiants et professionnels de santé de s’entraîner dans des situations réalistes, complexes ou exceptionnelles, sans risque pour les patients.

Avec Réunisim, La Réunion se dote d’un outil structurant pour former autrement, sécuriser les pratiques et développer une culture commune de la qualité des soins. Ce centre offrira aux étudiants, aux soignants et aux équipes hospitalières un environnement d’entraînement à la hauteur des meilleurs standards nationaux et internationaux.

Le coût de l'opération s'élève à 20,6 M€, subventionné à 80% par l’Union Européenne dans le cadre du programme FEDER dont l’Autorité de gestion est la Région Réunion.

Le terrain sur lequel sera construit le centre de simulation est mis à disposition du CHU par la CIVIS dans le cadre d'un bail à construction.

- Un équipement régional au service de la formation et de la sécurité des soins -

La simulation en santé est devenue une méthode incontournable pour former les professionnels à des gestes techniques, à la prise de décision, au travail en équipe et à la gestion des situations à risque.

Elle s’inscrit pleinement dans les recommandations nationales de la HAS, qui en fait un levier de qualité, de gestion des risques, d’amélioration des pratiques, de recherche et d’innovation.

Réunisim répondra à ces exigences en proposant des programmes de simulation structurés autour du briefing, de la mise en situation et du débriefing, dans un cadre bienveillant, sécurisé et adapté aux apprentissages interprofessionnels.

- Un plateau technique complet, pensé comme un hôpital d’apprentissage et bien plus -

Le futur centre intégrera plusieurs univers de simulation complémentaires :

- Un secteur de soins critiques haute-fidélité : urgences, déchocage, réanimation, maternité et néonatalogie

- Un secteur d’hospitalisation

- Des lieux de vie, cabinet de ville et domicile reconstitué

- Une école chirurgicale dédiée à l’apprentissage des techniques opératoires, mini‐invasives et robotiques

- Des salles procédurales pour les gestes techniques et les soins

- Des espaces numériques : réalité virtuelle, serious games, open space high‐tech, learning lab et salles informatiques ;

- Des espaces extérieurs permettant de simuler des arrivées d’ambulance et la prise en charge de situations d’urgence.

- Une salle de conférences permettant la tenue d’événement : congrès, colloques, ... mais aussi de développer le théâtre forum.