CHU : premières procédures d’implantation des nouveaux défibrillateurs

C'est une innovation majeure en terme de santé à La Réunion. Le CHU a réalisé les premières procédures d’implantation des nouveaux défibrillateurs pour offrir le meilleur traitement à la population réunionnaise, particulièrement concernée par les pathologies cardio-vasculaires ce mardi 18 janvier 2025. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : CHU)

Appareil médical conçu pour traiter les troubles graves du rythme cardiaque, le défibrillateur est traditionnellement posé par voie intraveineuse.

Ces nouveaux dispositifs EV ICD Medtronic se distinguent des modèles classiques par l’implantation en extra vasculaire, via une approche mini-invasive. Un positionnement hors du cœur et des veines, permettant ainsi de réduire significativement les risques d’occlusion vasculaire, d’infections sanguines, et augmentant la pérennité du dispositif.

- Un enjeu majeur pour La Réunion -

Cette innovation répond à un véritable enjeu pour la santé des réunionnais puisque les pathologies cardio-vasculaires restent la première cause de mortalité sur l’île.

Chaque année, de nombreux patients subissent des troubles du rythme du cœur, pouvant entraîner un arrêt cardiaque.

Grâce à ce nouveau défibrillateur extra vasculaire, le CHU de La Réunion renforce sa capacité à traiter ces pathologies critiques de manière innovante, adaptée, et pérenne.

Cette technologie vise ainsi à améliorer la qualité de vie des patients en réduisant les complications liées aux traitements traditionnels. Deux patients ont déjà pu bénéficier de ce dispositif.

Établissement de référence à La Réunion, le CHU s’inscrit dans une démarche continue d'amélioration de son offre de soins, avec des équipes médicales toujours plus engagées dans la santé des réunionnais.