Le Directeur général des services de la Cirest victime d'une agression

Le Directeur général des services de la Cirest, Pierre Catapoulé, a été victime d’une agression à la sortie d’un restaurant à Saint-Benoît ce mercredi 14 juin 2023. Il a été "frappé au visage à coups de bâton par une personne cagoulée" annonce Patrice Selly, maire de Saint-Benoît et président de la Cirest. (Photo CIREST photo Sly imazpress)

"Cet acte odieux et lâche ne doit pas rester impuni. Il est innaceptable qu’un tel acte se produise à l’encontre d’un agent chargé d’une

mission de service public. L’ensemble du Conseil communautaire et moi-même exprimons notre soutien plein et entier à Monsieur Catapoulé à la suite de l’agression dont il a été victime" réagit Patrice Selly.

Les pneus de son véhicule ont également été crevés, ajoute l'intercommunalité. "Monsieur Catapoulé, dont je salue ici le travail quotidien et l’implication au service de notre collectivité, a immédiatement été pris en charge et transporté au Groupe Hospitalier Est

Réunion (GHER) de Saint-Benoît, dans lequel il se trouve actuellement dans un état stable et en sécurité, bien que choqué" déplore le président de l'intercommunalité.

"Je compte sur la Justice pour punir le et/ou les auteurs de ce comportement abject. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie. Elle est désormais dans les mains de l’autorité judiciaire avec qui nous collaborons étroitement. Je réitère ma profonde colère et ma profonde indignation. Je condamne ainsi de nouveau fermement toutes les violences physiques. Ces actes n’ont pas leur place dans notre République" conclut-il.

Suite à l'annonce de cette agression, le président du TCO Emmanuel Séraphin a indiqué que "c’est avec beaucoup de tristesse et de consternation que je viens d’apprendre la violente agression dont a été victime Pierre Catapoulé". "Je suis profondément scandalisé par ces actes de violence à l’encontre d’agent de la fonction publique. Cela est inadmissible et doit être fermement condamné ! Au nom des élus communautaires et du personnel du TCO, j’adresse à Pierre tout mon soutien et lui souhaite un prompt rétablissement" a-t-il ajouté.

"C’est avec consternation que la Région Réunion a pris connaissance de l’agression dont a été victime le Directeur général des services de la CIREST, ce mercredi à Saint- Benoît" a réagi de son côté Huguette Bello, présidente de la Région. "Il s’agit d’un acte intolérable à l’encontre d’un agent chargé d’une mission de service public que nous condamnons avec la plus grande fermeté. La Région Réunion adresse à la CIREST l’expression de sa plus grande solidarité et formule à son DGS de sincères voeux de prompt rétablissement."