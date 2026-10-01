Cirest : l'ancienne décharge littorale de Ravine sèche bientôt réhabilitée

À l’occasion de la visite de chantier organisée ce jeudi 1er octobre 2026 dans le quartier de Ravine Sèche, à Sainte-Anne, sur la commune de Saint-Benoît, la Cirest a présenté la réhabilitation de cette ancienne décharge littorale. (Photo Cirest)

Pendant près de vingt ans, de 1986 à 2005, l’ancienne décharge de Ravine Sèche a accueilli les déchets ménagers et assimilés du territoire. Installé sur une ancienne carrière d’alluvions, le massif s’est progressivement élevé jusqu’à former un site de plus de 5 hectares, en bordure immédiate du littoral.

Aujourd’hui, la Cirest conduit sa réhabilitation "pour isoler durablement le massif de déchets de l’environnement extérieur, limiter les infiltrations d’eau, réduire le risque de relargage de déchets et de polluants vers la mer, et renforcer la résistance du site aux aléas climatiques et marins", précise la collectivité dans son dossier de presse.

La visite organisée ce jeudi constitue donc un point d’étape d’un chantier engagé en 2026. Elle permet de rendre visibles des travaux "complexes, très encadrés, qui répondent à une responsabilité de long terme : sécuriser un ancien site de stockage et protéger le littoral Est pour les décennies à venir".

- Des travaux bien avancés -

Au 1er octobre, les travaux ont bien avancé : les enrochements côté rivière sont finalisés, les enrochements côté mer sont réalisés à 35 % et le remodelage des déchets terminé à 70 %. Prochaines étapes : la mise en place de la couche de fermeture des déchets à 100 %, avant la période de fermeture du BTP. La finalisation des étanchéités, des ouvrages de gestion des eaux pluviales et des aménagements, accès et voies doit être réalisée vers la fin du mois d'avril 2027. Puis, place à la phase d’aménagement paysager du lot 2, qui aura lieu de mai à septembre de l'année prochaine.

L’objectif final "n’est pas de transformer l’ancienne décharge en espace de loisirs", précie la Cirest. Le site restera soumis aux contraintes liées à son histoire et à son classement. Une reconversion éventuelle, par exemple à vocation photovoltaïque, ne pourrait être envisagée qu’après analyse de sa compatibilité technique et réglementaire.

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