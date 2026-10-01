Saint-Joseph : des coupures d’eau nocturnes programmée dès ce jeudi soir

Sudéau informe ses abonnés de la commune de Saint-Joseph, de la reprise des coupures d’eau nocturnes programmée à compter de ce jeudi 1er octobre 2026 de 23 heures à 04 heures. (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Les secteurs concernés sont les suivants :

• Crête 1er et 2ème Village,

• Jacques Payet,

• Petite Crête

• Ligne Matouta (Chemin de la Fontaine etc.)

• Chemin des Cailles

• Chemin Café

• Chemin Bois Blanc

En fonction de l’évolution de la situation, ce plan de distribution d’eau sera réactualisé. "Toutefois, des manques d’eau et des baisses de pression sur le réseau pourraient être constatés tout au long de la journée sur ces mêmes secteurs", prcise Sudéau.

- Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution -

Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…). Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.

Sudéau remercie ses abonnés pour leur patience et compréhension.