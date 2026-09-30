Prix des carburants, aides aux grands rouleurs, arrêts maladie, APL, heure d'hiver... tout ce qui change en octobre

Augmentation des franchises médicales, revalorisation aides personnelles au logement revalorisées, protections hygiéniques réutilisables remboursées, baisse de la durée d’indemnisation de certains arrêts maladie, aide pour les travailleurs "grands rouleurs" et le passage à l'heure d'hiver sont notamment au menu des changements pour ce mois d'octobre 2026 (Photo d'illustration www.imazpress.com)

- Carburants : le sans-plomb explose et atteint 2 euros le litre, le gasoil passe à 1,80 euro -

Les Réunionnais risquent d'avoir mal en passant à la caisse lorsqu'ils feront leur plein à partir de ce jeudi 1er octobre 2026. Dès jeudi, le prix du sans-plomb va grimper pour atteindre 2 euros le litre et le gasoil va passer à 1,80 euro le litre.

Ainsi, à compter du 1er octobre 2026, les prix maximums applicables à La Réunion sont fixés comme suit :

- Aide pour les travailleurs "grands rouleurs" : le dispositif est renouvelé et étendu -

Le Gouvernement a annoncé le 22 septembre le renouvellement et l’extension du dispositif d’aide aux "grands rouleurs".

L’aide aux "grands rouleurs" a été instaurée en mai 2026 pour amoindrir les effets de la hausse des coûts de carburant, résultant du conflit au Moyen-Orient.

Le guichet des demandes devait fermer le 30 septembre mais le gouvernement a renouvelé le dispositif pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2026. Un texte doit confirmer les modalités de ce renouvellement.

D’un montant initial de 50 euros pour une période de 3 mois, l’aide passe à 100 euros pour la période d’octobre à décembre (l’équivalent de 40 centimes/litre, contre 20 centimes/litre précédemment).

L’indemnité de 100 euros sera automatiquement versée à tous les Français qui ont déjà été bénéficiaires de l’aide couvrant les mois d’avril à septembre 2026.

Lire aussi - Carburants : l'aide aux grands rouleurs prolongée et élargie, alors que les Français, y compris les Réunionnais, paient des prix records

Plus d'informations sur cette aide ici

- Augmentation des plafonds annuels des franchises médicales et participations forfaitaires -

Le gouvernement a décidé de rehausser les plafonds annuels des franchises médicales et des participations forfaitaires pour les assurés à partir du 1er octobre 2026.

Pour les assurés qui ne bénéficient pas d'une exonération, le montant total restant à charge au titre des franchises médicales et des participations forfaitaires pourra atteindre 140 euros par an, contre 100 euros auparavant.

La franchise médicale est une somme qui reste à votre charge après le remboursement de l'Assurance maladie. Elle s'applique notamment aux médicaments, aux actes réalisés par les auxiliaires médicaux (infirmier, kinésithérapeute, etc.) et aux transports sanitaires.

Le montant de la franchise est de :

1 euro par boîte de médicaments

1 euro par acte paramédical ;

4 euros par transport sanitaire.

Il existe un plafond journalier, c’est-à-dire qu’on ne peut pas déduire plus de 4 euros par jour pour les actes paramédicaux et 8 euros par jour pour les transports sanitaires.

Un plafond annuel, de 50 euros par personne chaque année civile (du 1er janvier au 31 décembre) est mi en palce pour l'ensemble des actes ou prestations concernés. C’est ce plafond qui vient d’être porté à 70 € à compter du 1er octobre 2026.

- Les aides personnelles au logement revalorisées -

Les aides personnelles au logement (APL, ALF, ALS) sont revalorisées chaque 1er octobre en fonction de l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL) du 2e trimestre de l’année en cours. Service Public vous explique.

L’aide personnalisée au logement (APL) est une aide au logement versée par la Caisse d'allocations familiales (Caf) aux personnes qui remplissent les conditions d'attribution.

Comme chaque année au 1er octobre, elle est revalorisée sur la base de l'évolution de l’indice de référence des loyers du 2e trimestre de l’année en cours.

Pour rappel Le ministre de la Ville et du Logement Vincent Jeanbrun a annoncé ce samedi que les APL ne seraient pas revalorisées en 2027, dans le cadre d’un "effort" de 54 milliards d’euros prévu dans le budget 2027.

- Remboursement des protections hygiéniques réutilisables -

À partir du 1er octobre 2026, les protections hygiéniques réutilisables seront intégralement ou partiellement remboursées pour toutes les femmes de moins de 26 ans ainsi que pour les bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire (C2S).

Cette prise en charge oncerne toutes les personnes assurées de moins de 26 ans (sans condition de ressources), ainsi que les bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire (C2S) sans condition d’âge.

La loi prévoit la prise en charge de deux catégories de protections : les coupes menstruelles et les culottes menstruelles. Elle est limitée à deux produits par an, le décompte démarrant à la date du premier achat et se renouvelant « de date à date ».

L’Assurance maladie remboursera entre 55 et 65 % pour les femmes remplissant la condition d’âge, avec un reste à charge qui pourra éventuellement être couvert par la mutuelle.

Les bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire bénéficieront d’un remboursement à 100 %. La prise en charge de ces différentes protections périodiques concerne les produits délivrés en pharmacie.

- Arrêts maladie : baisse de la durée d’indemnisation de certains arrêts longs -

La durée d’indemnisation pour certains salariés en arrêt de travail de longue durée est modifiée. Cette durée maximale passe de trois ans à un an à compter du 15 octobre 2026. Cette mesure s’applique aux salariés atteints d’une affection longue durée (ALD) qui n’est pas prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie (soit une ALD non exonérante).

Sont concernés : les assurés du régime général et du régime agricole, les clercs et employés de notaire. Un deuxième décret étend les dispositions aux travailleurs indépendants, aux fonctionnaires de l'État et aux magistrats, aux ministres des cultes.

L’abaissement à un an s’applique : aux arrêts prescrits à compter du 15 octobre 2026 et aux arrêts en cours atteignant 6 mois après le 15 octobre 2026.

Pour pouvoir bénéficier d’une nouvelle période d’indemnisation de un an au titre de la même maladie, le salarié devra avoir repris son travail pendant au moins un an.

Les assurés déjà en arrêt depuis plus de 6 mois au 15 octobre 2026 restent soumis à l’ancienne règle et peuvent être indemnisés durant 3 ans maximum.

La durée de versement des indemnités journalières reste aussi fixée à 3 ans maximum pour les assurés atteints d’une ALD exonérante (affection ouvrant droit à une prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie).

- De nouveaux modèles de bail entrent en vigueur -

Les modèles réglementaires de bail évoluent à compter du 1er octobre 2026. Un décret modifie les contrats types de location des logements loués vides, meublés et des colocations à bail unique.

Les nouveaux modèles intègrent notamment la clause résolutoire applicable en cas d'impayés ou de non-versement du dépôt de garantie, ainsi que de nouvelles mentions relatives à l'occupation du logement.

Les nouveaux contrats types comportent désormais une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas :

- de non-paiement du loyer

- de non-paiement des charges

- de non-versement du dépôt de garantie.

La résiliation ne peut toutefois intervenir qu'après un commandement de payer demeuré sans effet pendant 6 semaines.

- Obsèques : une notice d'information obligatoire pour mieux accompagner les familles -

À compter du 1er octobre 2026, les opérateurs funéraires devront remettre aux familles une notice d'information standardisée lors de l'organisation d'obsèques.

Prévue par un décret et un arrêté publiés au Journal officiel du 14 août 2026, cette notice présentera les principales informations sur les droits des familles et les prestations funéraires.

Cette notice sera identique pour l'ensemble des professionnels du secteur et permettra ainsi aux familles de mieux connaître leurs droits, de comparer les offres et de distinguer les prestations obligatoires de celles qui sont facultatives.

Plus d'informations sur cette mesure ici

- Passage à l'heure d'hiver : il y aura trois heures de décalage entre La Réunion et l'Hexagone -

Chaque année au mois d’octobre intervient le passage à l’heure d’hiver. Dans l'Hexxagone, il faudra penser à reculer les montres d’une heure dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre 2026.

A La Réunion, il y aura alors trois heures de décalage avec la France hexagonale.

Le changement d'heure a été instauré en France à la suite du choc pétrolier de 1973-1974. Depuis 1998, les dates de changement d'heure ont été harmonisées au sein de l'Union européenne. Dans tous les pays membres, le passage à l'heure d'hiver s'effectue le dernier dimanche d'octobre et le passage à l'heure d'été, le dernier dimanche de mars.

En mars 2019, les eurodéputés ont voté pour la suppression du changement d'heure saisonnier, avec mise en application en 2021.

Mais la fin du changement d'heure a ensuite été ajournée en raison notamment de la crise sanitaire de la Covid-19. Ce texte sur la fin du changement d'heure n’est plus à l’ordre du jour.

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