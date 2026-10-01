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Saint-Louis : les sentiers de Montplaisir et de la Onzième ligne restent fermés jusqu'au 30 octobre inclus

  • Publié le 1 octobre 2026 à 12:16
  • Actualisé le 1 octobre 2026 à 13:45
Trail

Ce jeudi 1er octobre 2026, l'Office national des forêts (ONF) communique sur la fermeture temporaire au public des sentiers de Montplaisir et de la Onzième ligne, à Saint-Louis. Celle-ci est prolongée jusqu'au 30 octobre inclus. (Photo d"illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

À Saint-Louis, les sentiers de Montplaisir et de la Onzième ligne sont temporairement fermés au public, du lundi au vendredi.

Cette décision est prolongée jusqu’au vendredi 30 octobre prochain, inclus, "en raison de la prolongation des travaux d’exploitation forestière", précise l'ONF dans son communiqué.

Pour rappel, ces sentiers restent accessibles les samedis et dimanches.

www.imazpress.com / [email protected]

ONF, sentiers

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1 Commentaires
Dis bana voleurs y revient
Dis bana voleurs y revient
58 minutes

Dommage dommage

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