Saint-Louis : les sentiers de Montplaisir et de la Onzième ligne restent fermés jusqu'au 30 octobre inclus

Ce jeudi 1er octobre 2026, l'Office national des forêts (ONF) communique sur la fermeture temporaire au public des sentiers de Montplaisir et de la Onzième ligne, à Saint-Louis. Celle-ci est prolongée jusqu'au 30 octobre inclus. (Photo d"illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

À Saint-Louis, les sentiers de Montplaisir et de la Onzième ligne sont temporairement fermés au public, du lundi au vendredi.

Cette décision est prolongée jusqu’au vendredi 30 octobre prochain, inclus, "en raison de la prolongation des travaux d’exploitation forestière", précise l'ONF dans son communiqué.

Pour rappel, ces sentiers restent accessibles les samedis et dimanches.

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