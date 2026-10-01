[Photos] Le Port : 75 marmailles de primaire à la découverte de la Marine Nationale

Organisée dans le cadre des 400 ans de la Marine nationale, la première Journée du Mousse à La Réunion a lieu ce jeudi 1er octobre à la base navale de Port-des-Galets. L'objectif, faire découvrir à 75 élèves l'univers maritime et les missions de la Marine à travers une immersion ludique et pédagogique (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les écoles élémentaires du 17ème kilomètre au Tampon, de Saint-Leu et Saint-Charles à La Possession sont partenaires de ce projet en aménageant l'emploi du temps des classes, dont le projet pédagogique a mis l'accent sur le volet maritime cette année, pour qu'elles puissent participer. Regardez.

"Aujourd'hui on leur a organisé une journée pour eux car ce sont des écoles qui travaillent sur la biodiversité marine", explique l'enseigne de vaisseau de 2ème classe Tibilip, responsable du lien entre la Marine nationale et la Jeunesse à La Réunion. "La première sensibilisation étant celle de l'équipage et après ils découvrent nos métiers." Écoutez.

De 9h à 14h, les petits moussaillons ont accès à une multitude d'activités et d'ateliers autour des métiers, des valeurs et des savoir-faire des marins, de l'histoire de la Marine nationale et de la protection de la biodiversité marine autour de La Réunion.

- 400 ans de la Marine Nationale -

La date de l'évènement n'a pas été choisie au hasard car elle marque le jour de la création officielle de la Marine française.

Le 1er octobre 1626, Louis XIV ordonne la création d'une Marine Royale en plaçant le cardinal de Richelieu à sa tête en tant que grand maître de la navigation et du commerce.

"La Royale" deviendra définitivement la Marine nationale en 1870.

Depuis 400 ans, la Marine protège les Français, sur tous les océans, dont l'océan Indien.

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