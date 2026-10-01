Vol flydubai : les Emirats enquêtent sur une possible piste "terroriste"

Les Emirats arabes unis ont annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête pour déterminer si l'attaque présumée survenue la veille à bord d'un vol flydubai à destination de Tel-Aviv était de nature "terroriste", comme l'affirme Israël.

D'après le récit livré par les passagers et les autorités israéliennes, le copilote a poignardé le commandant de bord pour faire s'écraser l'avion, provoquant une soudaine perte d'altitude avant que des passagers se ruent dans le cockpit pour maîtriser l'assaillant.

Les 174 occupants, majoritairement israéliens, sont sains et saufs.

Le pilote indien, blessé, a été hospitalisé en Arabie saoudite: le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué un "incroyable acte d'héroïsme", rendant aussi hommage aux passagers lui étant venus en aide, affirmant qu'ils avaient empêché un désastre potentiellement "d'ampleur mondiale".

"Le commandant Smit Machchhar est un HEROS", a aussi écrit son homologue indien Narendra Modi sur les réseaux sociaux.

- "Trop tôt" -

"L'équipe d'enquête a entamé ses travaux sur l'incident, en coordination avec l'Autorité générale de l'aviation civile et les organismes compétents", afin de déterminer "dans quelle mesure il est lié à une activité ou une intention terroriste", a rapporté l'agence de presse officielle émiratie WAM, citant le procureur général.

Israël a dénoncé mercredi une "tentative d'atttentat terroriste jihadiste", visant notamment les Emirats arabes unis et les accords d'Abraham qui ont vu la normalisation des relations entre les deux pays en 2020.

M. Netanyahu a déclaré qu'il était "trop tôt pour dire" qui était derrière. Il s'est dit "en contact constant" avec les autorités saoudiennes qui, selon lui, interrogent actuellement le copilote incriminé. Ryad ne s'est pas exprimé publiquement sur l'affaire.

Le président américain Donald Trump, qui s'est entretenu avec le Premier ministre israélien, est lui resté flou, en affirmant que "le copilote était peut-être un terroriste ou un cinglé".

Flydubai a appelé de son côté à "s'abstenir de toute spéculation prématurée", soulignant que les raisons de l'altercation entre les deux pilotes étaient à ce stade "inconnues".

La compagnie a suspendu ses vols à destination et en provenance d'Israël pendant la durée de l'enquête.

- Chute, cris et sang -

A leur arrivée à Tel-Aviv, des passagers ont décrit un vol cauchemardesque.

"On a entendu des cris dans l'avion. Après, ils ont ouvert le cockpit et on a vu du sang, et que quelqu'un avait poignardé le pilote avec un couteau", a témoigné une passagère à la télévision israélienne, d'autres évoquant une soudaine perte d'altitude.

Selon Flightradar24, l'appareil a chuté de près de 34.000 à moins de 17.000 pieds en une minute, soit quelque 5.000 mètres.

Dans une vidéo tournée à bord, un homme apparaît la tête ensanglantée et appelle à l'aide alors que l'avion s'apprête à se poser en Arabie saoudite.

Après plusieurs heures d'attente, les voyageurs ont finalement pu embarquer pour un autre avion flydubai en direction de Tel-Aviv.

Israël voulait envoyer des avions pour rapatrier les passagers mais le royaume saoudien, qui n'entretient pas de relations diplomatiques officielles avec l'Etat hébreu, a rejeté ses demandes, selon une source saoudienne proche du dossier.

"Ils ont demandé à envoyer des avions militaires, deux ou trois, directement à l'aéroport de Tabuk", a déclaré cette source à l'AFP. "Cela a été refusé. (...) Ils ont ensuite demandé à envoyer un avion commercial. Cela a également été refusé", a-t-elle précisé.

Elle a ajouté que les échanges avaient eu lieu par l'intermédiaire des Emirats arabes unis, et non directement avec Israël.

Aucun vol direct n'est habituellement autorisé entre Israël et l'Arabie saoudite, même si le royaume autorise depuis 2022 les avions en provenance ou à destination d'Israël à traverser son espace aérien.

Ryad avait entamé en 2020 des négociations en vue d'un rapprochement avec Israël mais le royaume les avait suspendues après le début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque sanglante du mouvement palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Depuis, Ryad répète qu'il conditionne toute reconnaissance d'Israël à un processus crédible et irréversible pour la création d'un Etat palestinien.



AFP