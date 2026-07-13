Cise : des coupures d'eau à prévoir à Sainte-Marie le jeudi 16 juillet

La Cise Réunion procèdera aux travaux de lavage et de désinfection du réservoir Charpentier sur la commune de Sainte-Marie. Cette intervention nécessitera l’interruption de la distribution en eau, le jeudi 16 juillet 2026 à partir de 07h30, sur plusieurs secteurs de la ville. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Secteur Ravine des Chèvres : Rue charpentier, Rue Léon Dierx, Impasse des Sensitives, Impasse des Capucines, Impasse le Verger, Ruelles souris, Impasse des Pandas, Rue Vendôme, Rue Aurore, Rue Michel Barouin, Chemin Manès.

Secteur Les Cafés : Rue des Géraniums, Rue des Cryptomérias, Rue du Vétiver, Rue des Champacs, Rue du père le Bossu, Rue du Père Poignant, Rue du Père Bourasseau, Impasse Kichenin, Rue Rose des Bois, Impasse Robusta, Rue des Caféiers, Rue des Amaryllis, Rue des Pétunias, Rue Manès.

Secteur Les Gaspards : Impasse révolution, Impasse des Gaspards, Chemin Rural, Rue Cézanne, Rue Monet, Rue Tino Rossi, Rue Renoir, Rue Antoine Roussin, Rue Henri Salvador, Chemin Vingt-Trois, Impasse des Graveurs, Rue Jacques Brel, Rue Yves Montand, Rue Edith Piaf, Rue Sarda Garriga, Rue Simone Signoret, Rue du frère Scubillon.

La remise en service se fera progressivement à partir de 18h00.